PlayStation 5 drożeje. To decyzja Sony

Ceny PlayStation 5 idą w górę

Sony poinformowało, że Cena PlayStation 5 Digital Edition rośnie do 499,99 euro w Europie oraz 429,99 funtów w Wielkiej Brytanii. Podobna podwyżka dotyczy Australii oraz Nowej Zelandii. Jednocześnie rośnie również cena napędu do PlayStation 5. W Europie nowa cena to 79,99 euro. Podwyżki wchodzą w życie dzisiaj (14 kwietnia).