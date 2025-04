Pierwsze wrażenia potwierdzają: Switch OLED ma lepszy ekran, niż Switch 2, a dziś jest w świetnej promocji

Switch OLED to przede wszystkim znacznie lepszy ekran, niż w podstawowej wersji konsoli. LCD w Switchu, czy Switchu Lite nie robi szczególnie dobrego wrażenia. I chociaż jest to mój ulubiony sprzęt do grania, tak jestem świadomy, że ekran nie zalicza się do jego zalet. Kolejnymi plusami wersji OLED są mocniejsza bateria, oraz 64 GB pamięci wewnętrznej, czyli o 32 GB więcej, niż w podstawowych wariantach tej konsoli. A to wszystko za 1495 złotych.