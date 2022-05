G.SKILL Ripjaws DDR5: Nowy standard pamięci RAM trafia do laptopów

Planujesz zakup laptopa z pamięciami RAM DDR5? G.SKILL przygotował nową ofertę modułów typu SO-DIMM. Charakteryzują się one wysoką pojemnością, nieco większym taktowaniami oraz niższymi opóźnieniami.

Pod koniec ubiegłego roku nowy standard pamięci RAM zadebiutował w komputerach stacjonarnych. Wszystko za sprawą premiery procesorów Intel Alder Lake-S, które oferują między innymi obsługę modułów typu DDR5. Cechują się one wyższymi taktowaniami niż DDR4, a więc większą wydajnością w grach i programach.

G.SKILL Ripjaws DDR5 zaoferują pojemność do 64 GB

Prócz tego pracują one z niższym napięciem 1,1 V co przekłada się na niższy pobór mocy. O ile w domowym komputerze nie ma to znaczenia, tak jest to już kluczowe w przypadku laptopów. Tutaj również debiutują pamięci RAM DDR5. Jeden z czołowych producentów pochwalił się właśnie swoimi nowymi modelami.

Seria G.SKILL Ripjaws DDR5 to moduły RAM typu SO-DIMM stworzone z myślą laptopach. Ich specyfikacja nie jest jednak oszałamiająca. Mowa o taktowaniach 4800 lub 5200 MHz, a więc minimalnie wyżej niż standardy JEDEC. Nadrabianie jest to jednak niższymi opóźnieniami - nawet CL 34-34-34-76.

Opisywane pamięci RAM pojawią się lada moment w sprzedaży w zestawach oraz pojedynczych sztukach. Do wyboru będą następujące konfiguracje: 1x 16 GB, 1x 32 GB, 2x 16 GB oraz 2x 32 GB.

Sugerowane ceny G.SKILL Ripjaws DDR5 nie zostały zdradzone. Z jednej strony jest to niżej pozycjonowana seria w ofercie Tajwańczyków, z drugiej zaś pamięci DDR5 nadal są wyraźnie droższe niż starsze DDR4.

