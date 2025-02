Pokazano nową generację pamięci. Są o 33% wydajniejsze

W trakcie konferencji ISSCC 2025 firma Kioxia, we współpracy z Sandisk, zaprezentowała swoją najnowszą, 10. generację pamięci 3D NAND. Rozwiązanie to ma zapewnić do 33% wyższą wydajność, większą gęstość zapisu danych, wyższe prędkości interfejsu oraz lepszą efektywność energetyczną w porównaniu do aktualnie dostępnych technologii.