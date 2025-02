Telefon z baterią 33 000 mAh. Potężny pancerniak idzie w świat

Oukitel pokazał model WP100 Titan już w styczniu, na targach CES, jednak nie oznaczało to jego rynkowej premiery. W końcu producent zdecydował się na ten krok, ale w coraz rzadziej już stosowanym modelu crowdfundingowym. Producent najpierw będzie zbierał fundusze, a pierwsi wpłacający, gdy kampania się zakończy, otrzymają swoje egzemplarze w niższej cenie. Prawdopodobnie później telefon trafi do normalnej oferty w sklepach on-line.

Kampania Oukitela WP100 Titan kończy się za nieco ponad miesiąc, jednak pierwsi chętni, którzy zdecydują się dołożyć cegiełkę do kampanii w ciągu 48 godzin od dzisiejszego startu, zapłacą za telefon około 2400 zł (standardowa cena ma być wyższa), dostaną darmowy smartwatch ze słuchawkami – Oukitel HearWatch – oraz bezpłatną wysyłkę. Pierwsze telefony dotrą do nabywców w kwietniu.

Oukitel WP100 Titan łączy kilka cech, które sprawiają, że entuzjastom pancerniaków może szybciej zacząć krążyć krew. Nie jest to tylko smartfon, tylko wielofunkcyjne urządzenie, w którym poza ogromnym akumulatorem 33 000 mAh z ładowaniem 66 W znalazła się solidna lampa LED , służąca jako oświetlenie kempingowe (jasność 1200 lumenów), ale także wbudowany projektor (100 lumenów), którym – jak przekonuje producent – można sobie podczas odpoczynku w terenie wyświetlić film.

Poza tym Oukitel WP100 Titan to prawie normalny pancerniak. Ma ekran IPS o przekątnej 6,8 cala (Full HD+, 120 Hz), napędza go układ Mediatek Dimesity 7300, wspierany przez 16 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna ma 512 GB, więc można w niej zapisać kolekcję filmów do wyświetlania za pomocą projektora. Telefon ma też potrójny aparat tylny z główną jednolatką 200 Mpix i aparatem noktowizyjnym.