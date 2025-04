Orange ma nowy router 5G. Pomoże w walce ze słabym zasięgiem

Moc 5G i LTE dla najwyższych szybkości

Sercem routera jest układ Qualcomm Snapdragon X65, który zarządza obsługą sieci 5G (w trybach SA i NSA) oraz LTE kategorii 18/20. Dzięki temu, ZTE MC889 Pro 5G może teoretycznie osiągnąć imponujące szybkości pobierania danych do 4,3 Gb/s w sieci 5G oraz do 2 Gb/s w LTE. Wysyłanie danych odbywa się z przepustowością sięgają odpowiednio 280 Mb/s (5G) i 200 Mb/s (LTE). Taka specyfikacja ma zagwarantować nie tylko błyskawiczne pobieranie plików, ale także płynne strumieniowanie wideo i stabilne połączenie nawet w miejscach, gdzie sieć 5G dopiero się pojawi.

Anteny, które pokonują bariery zasięgu

Kluczowym elementem, szczególnie ważnym dla użytkowników na terenach o słabym zasięgu, jest zintegrowany system aż 10 anten o wysokim zysku energetycznym, sięgającym 11 dBi. Taka konstrukcja ma zapewnić optymalny odbiór i transmisję sygnału nawet w trudnych warunkach sieciowych, znacząco poprawiając stabilność i jakość połączenia tam, gdzie inne rozwiązania mogą zawodzić.

Odporność na każde warunki i bezpieczeństwo

Jako urządzenie przeznaczone do montażu na zewnątrz, ZTE MC889 Pro 5G został zaprojektowany do pracy w wymagających warunkach. Ma certyfikat IP65, co oznacza pyło- i wodoszczelność. Może pracować w szerokim zakresie temperatur (od -40°C do 60°C) i przy wysokiej wilgotności (do 95%). Dodatkową ochronę stanowi wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Router wyposażono również w funkcje bezpieczeństwa, takie jak firewall, NAT czy obsługa klienta VPN, chroniące sieć domową.

Prosta instalacja dzięki PoE

Producent zapewnia, że montaż routera jest prosty i intuicyjny oraz nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Urządzenie można zamontować na ścianie budynku lub na maszcie, a wszystkie potrzebne akcesoria znajdują się w zestawie. Dużym ułatwieniem jest zastosowanie technologii Power over Ethernet (PoE), dzięki której do routera wystarczy doprowadzić tylko jeden kabel Ethernet (10-metrowy w zestawie). Przewód ten jednocześnie zasila urządzenie i przesyła dane, co znacząco upraszcza instalację.

Dostępność w Orange

Router ZTE MC889 Pro 5G jest już dostępny w ofercie Orange. Klienci mogą go nabyć jako samodzielne urządzenie lub w preferowanym zestawie ODU/IDU, gdzie jednostce zewnętrznej towarzyszy wewnętrzny router Wi-Fi 6, model ZTE T5400, zapewniający dystrybucję szybkiego Internetu w całym domu. To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do wymagających użytkowników, poszukujących niezawodnego i ultraszybkiego połączenia internetowego.