OnePlus Watch 3 zadebiutował w Polsce. Promocja na start

Pierwsze dotyczą koperty i wyświetlacza. OnePlus Watch 3 wykonany jest ze stali nierdzewnej, ale ma bezel ze stopu tytanu, pokryty powłoką PVD, co zapewnia większą wytrzymałość na uderzenia i zarysowania. Z kolei wyświetlacz chroniony jest szafirowym szkłem 2D. Całość zapewnia odporność na poziomie IP68 i MIL-STD-810H oraz wodoszczelność 5ATM, co pozwala na zanurzenie do teoretycznej głębokości 50 m.