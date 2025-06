OnePlus Nord 5 tuż za rogiem. Znamy nowe szczegóły

OnePlus Nord 5 jest już coraz bliżej – smartfon właśnie uzyskał certyfikat TDRA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie występuje z oznaczeniem kodowym CPH2709. Oznacza to, że nowość OnePlusa szykuje się już do debiutu, a co ważne – telefon od razu trafi na globalne rynki, a nie tylko w wybranych krajach. Jego premiera najprawdopodobniej odbędzie się 8 lipca. Tego samego dnia producent pokaże smartfon Nord CE 5.