OnePlus 13T: kompaktowy potwór wydajności może zadebiutować już w kwietniu

Po dużej premierze nowości Oppo, w tym kompaktowego modelu Oppo Find X8s , należy oczekiwać debiutów urządzeń OnePlus . Na pierwszy rzut powinien pójść OnePlus 13T – jego premiera ma się odbyć pod koniec kwietnia , choć dokładna data nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona. Urządzenie zostanie wprowadzone na rynek chiński , ale niestety nie ma pewności co do globalnej premiery.

Co wiemy o OnePlus 13T? Już praktycznie wszystko. Smartfon ma otrzymać 6,3-calowy płaski ekran OLED o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniu 120 Hz. Maksymalna jasność w trybie HBM ma wynosić 1600 nitów , co przełoży się na znakomitą widoczność nawet w pełnym słońcu.

Wśród pozostałych funkcji znajdziemy: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC oraz emiter podczerwieni. OnePlus 13T ma też otrzymać metalową ramkę, głośniki stereo i nowy przycisk funkcyjny zamiast klasycznego Alert Slidera. Obudowa zapewni stopień ochrony IP68 i IP69 , co zapewni świetną odporność na wodę i kurz. Znany jest też wygląd telefonu – nie ma okrągłej wyspy aparatów , za to jest moduł trochę jak z iPhone’a.

W czasach, gdy większość producentów skupia się na coraz większych ekranach, OnePlus 13T może okazać się wymarzonym urządzeniem dla osób ceniących kompaktowe rozmiary, ale nie chcących rezygnować z topowej specyfikacji. Pozostaje tylko trzymać kciuki za to, by OnePlus 13T zawitał też do Polski.