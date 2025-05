Okulary Android XR wymiatają. Google ujawnia nowe szczegóły

Google przewiduje, że okulary z Android XR będą działać w stałym połączeniu z telefonem użytkownika, dając dostęp do aplikacji bez konieczności sięgania do kieszeni. Szczególnie ciekawie zapowiada się integracja z Gemini, sztuczną inteligencją Google’a. Gemini będzie widziało i słyszało, co robi użytkownik, co pozwoli AI zrozumieć kontekst sytuacji i dostarczać informacje dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Podczas prezentacji na Google I/O 2025 pokazano, jak Gemini uzyskuje dostęp do Kalendarza Google, Map, Wiadomości, Zdjęć, Zadań i Tłumacza. Z zapowiedzi Google wynika, że okulary Android XR sprawdzą się w rzeczywistych sytuacjach, m.in. podczas wysyłania wiadomości do znajomych, umawiania spotkań, pytania o wskazówki dotyczące poszczególnych zwrotów, robienia zdjęć i nawigacji. Zademonstrowano nawet tłumaczenie językowe na żywo między dwiema osobami.