Odnowiony smartfon zamiast nówki? Już 45% Polaków jest na tak

Badanie rzuca światło na zmieniające się postawy i oczekiwania Polaków wobec elektroniki. Choć ponad 60% z nas chciałoby wymieniać telefon co dwa lata lub częściej , realia ekonomiczne i rosnąca świadomość ekologiczna skłaniają do poszukiwania alternatyw. W tym kontekście smartfony odnowione stają się coraz bardziej atrakcyjną opcją.

Rosnąca świadomość i zaufanie, ale wciąż są bariery

Kluczowym wnioskiem z badania jest wzrost świadomości istnienia kategorii odnowionych urządzeń – słyszało o nich już 44% Polaków, w porównaniu do 39% w 2022 roku. W parze ze świadomością idzie również rosnące zaufanie i zainteresowanie zakupem , szczególnie gdy urządzenie pochodzi z wiarygodnego źródła, a proces nabycia jest transparentny i bezpieczny.

Ekologia i oszczędności napędzają zainteresowanie

Co ciekawe, decyzja o rozważeniu zakupu odnowionego smartfonu nie jest podyktowana wyłącznie chęcią zaoszczędzenia pieniędzy. Aż 58% posiadaczy smartfonów deklaruje, że ważne są dla nich produkty i usługi przyjazne środowisku . Odnowione urządzenia idealnie wpisują się w ten trend, promując zasady gospodarki cyrkularnej. Jak zauważa Tomasz Kowalczyk, CEO Luxtrade (należącej do grupy bolttech), klienci coraz częściej wybierają smartfony odnowione, oczekując jakości porównywalnej z nowym urządzeniem, ale w bardziej przystępnej cenie.

Drugie życie smartfonów: czego oczekują Polacy przy sprzedaży?

To sygnał, że konsumenci dostrzegają wartość profesjonalnych i bezpiecznych rozwiązań. W ciągu ostatnich dwóch lat znacząco wzrosły również oczekiwania dotyczące standardów takich transakcji. Obecnie dla badanych kluczowe są:

Konsumenci oczekują, aby proces odkupu był przejrzysty, bezpieczny i wygodny. Co istotne, 37% badanych uważa, że promocje i łatwy dostęp do jakościowego sprzętu z drugiego obiegu to skuteczny sposób na ograniczenie ilości elektroodpadów.