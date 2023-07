Phanteks pokazał potwora. Ta obudowa pomieści wszystko

Używasz swojego komputera nie tylko do grania, ale również pracy? Potrzebujesz dużo miejsca na podzespoły? Nie ma sprawy! Z pomocą przychodzi Phanteks.

W ostatnich latach widać popularyzację małych zestawów komputerowych. W sklepach przybywa płyt głównych, kart graficznych i obudów mITX. Świetnym tego przykładem może być testowany przez nas niedawno Fractal Terra. I trudno się temu dziwić - komputery SFF są po prostu wygodne i zajmują mało miejsca.

Opisywana obudowa pozwala na stworzenie w domu w prosty sposób rozbudowanego serwera lub stacji roboczej

Jednak wśród konsumentów nadal są osoby, które korzystają z więcej niż jednej karty rozszerzeń, potrzebują wielu magazynów danych (często HDD 3,5") lub po prostu kochają autorskie, rozbudowane układy chłodzenia cieczą. Na szczęście dostrzega to holenderska firma Phanteks, która zapowiedziała swoją nową obudowę.

Phanktes Enthoo Pro 2 Server Edition to konstrukcja typu Full Tower o wymiarach 580 x 240 x 560 milimetrów i wadze 13,2 kilogramów. Stworzono ją z myślą o płytach głównych w formacie XL-ATX, SSI-EEB, E-ATX, ATX, Micro ATX i Mini ITX; chłodzeniach procesora o wysokości do 195 milimetrów i kartach graficznych o długości do 503 milimetrów. Wejdzie tutaj do 11 kart rozszerzeń, 10 dysków 3,5" oraz 11 nośników 2,5".

Pod względem wentylacji mowa o maksymalnie 15 wentylatorach 120-milimetrowych, z czego pozycja trzech z nich jest ruchoma, pozwalając na lepsze schłodzenie np. kart graficznych czy SSD lub HDD. Fani układów chłodzenia bez problemu zamontują tutaj do dwóch chłodnic 480-milimetrowych.

Rozbudowany panel I/O znajduje się na froncie, bliżej górnej krawędzi. Pod odchylaną klapką ukryto jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, cztery USB 3.2 Gen 1 typu A, złącze audio oraz przycisk Reset. Włącznik jest na górze.

Phanktes Enthoo Pro 2 Server Edition ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Do wyboru będą dwie wersje - z panelem bocznym w formie okna oraz zabudowanym. Wyceniono je kolejno na 170 i 160 euro, czyli równowartość około 755 i 710 złotych. W zestawie brak fabrycznych wentylatorów.

Źródło zdjęć: Phanteks

Źródło tekstu: oprac. własne