Cooler Master wprowadza do sprzedaży bardzo tani monitor 100 Hz

Lubisz grać w dynamiczne tytuły sieciowe i szukasz nowego monitora? Nie chcesz dużo wydawać? W takim razie Cooler Master ma coś dla Ciebie.

Cooler Master to tajwańska firma obecna na rynku od 1992 roku. W ich ofercie znajdziemy całe zatrzęsienie sprzętu komputerowego - chłodzenia procesora, wentylatory, pasty termoprzewodzące, obudowy komputerowe, zasilacze, klawiatury, myszki, słuchawki i wiele, wiele innych.

Monitor Cooler Master GA241 wyceniono na 499 złotych

Tajwańczycy poinformowali właśnie, że jeden z ich monitorów trafia do sprzedaży w Polsce. Mowa o bardzo przystępnej cenowo jednostce FullHD, która oferują lepszą specyfikację niż konkurencja.

Cooler Master GA241 to 23,8-calowy monitor na płaskiej matrycy VA o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania do 100 Hz. Mowa o czasie reakcji (MPTR) na poziomie 1 ms. Kontrast wynosi 4000:1, a typowa jasność sięga do 250 cd/m2. Deklarowane pokrycie palety barw sRGB to 95%.

Monitor wspiera technologię synchronizacji obrazu Adaptive Sync i standard montażowy VESA 100. Ekran oferuje regulację nachylenia matrycy o -5°~+20°, ale brak tutaj możliwości regulacji wysokości. Panel I/O jest dość ubogi i oferuje jedno złącze HDMI 1.4, jedno D-Sub (VGA) oraz port słuchawkowy.

Cooler Master GA241 trafił już do polskich sklepów. Sugerowana cena to 499 złotych, co czyni go bardzo atrakcyjnym wyborem do budżetowego grania. Konkurencja oferuje tutaj często wolniejsze matryce 60/75 Hz.

Źródło zdjęć: Cooler Master

Źródło tekstu: oprac. własne