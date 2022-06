Phanteks Eclipse G360A: Obudowa dla fanów przewiewności i RGB LED

Phanteks kusi kolejną przewiewną obudową z serii Eclipse. Najnowszy model ma do zaoferowania dodatkowo trzy fabryczne wentylatory i podświetlenie D-RGB LED.

Starsi czytelnicy z pewnością pamiętają, że jedyne dostępne 20 lat temu obudowy komputerowe wyglądały niemal wszystkie tak samo. Słowo "funkcjonalność" czy "przewiewność" były im obce. Łączył je za to kremowy, szybko żółknący kolor oraz spory włącznik, który wielu z nas wciskało... stopą! Na szczęście czasy się zmieniły.

Phanteks zaoferuje białą i czarną wersję kolorystyczną

Obecnie w sklepach znajdziemy konstrukcje w różnych kształtach, kolorach i rozmiarach. Z lub bez hartowanego szkła oraz kolorowego podświetlenia. Bardzo przewiewne lub wręcz przeciwnie - mocno zabudowane i perfekcyjnie wyciszone. Holenderski producent w postaci Phanteksa postanowił odświeżyć swoją tańszą serię oferując model skierowany do fanów niskich temperatur i RGB LED.

Phanteks Eclispe G360A to dwukomorowa obudowa Mid Tower o wymiarach 455 x 200 x 465 milimetrów i wadze około 6,5 kilograma. W środku pomieści płyty główne E-ATX, ATX, Micro ATX oraz Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 162 milimetrów oraz karty graficzne o długości do 400 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5 cala oraz trzy miejsca 2,5 cala.

Zarówno przód, jak i góra opisywanej obudowy jest bardzo przewiewna. Możemy tutaj pomieścić łącznie do siedmiu wentylatorów 120-milimetrowych lub czterech 140-milimetrowych. Fabrycznie otrzymujemy trzy mniejsze śmigła z kontrolą PWM i podświetleniem D-RGB oraz zestaw filtrów przeciwkurzowych. Fani chłodzenia cieczą zamontują tutaj radiatory o długości do 360 milimetrów.

Panel I/O znalazł się na topie, bliżej prawej krawędzi. Jest niestety dość ubogi. Mowa o dwóch portach USB 3.0, jednym audio typu combo, przycisku power oraz przełącznikach od podświetlenia LED. Zabrakło USB typu C.

Phanteks Eclispe G360A trafi do sklepów pod koniec czerwca. Do wyboru będzie biała i czarna wersja kolorystyczna. Sugerowana cena to 99 euro, czyli około 455 złotych. Producent oferuje 5 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Phanteks

Źródło tekstu: oprac. własne