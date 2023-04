Natec Helix to szalenie tania obudowa komputerowa

Planujesz złożenie nowego, taniego zestawu komputerowego? Świetnie się składa! W polskich sklepach pojawiła przystępna cenowo prosta obudowa Natec Helix.

Nie każdy zestaw komputerowy to maszyna do grania w najnowsze gry AAA czy poważnej pracy. Sporo PC służy tylko do przeglądania internetu, e-maili oraz oglądania filmów i seriali. Do tego nie potrzeba ani najnowszych, ani najdroższych podzespołów. Na szczęście w sklepach nie brakuje tańszych alternatyw.

Natec Helix trafił już do sklepów w cenie 99 złotych

Natec wypuścił do sklepów nową obudowę. Skierowana jest ona do osób planujących złożenie mniejszego komputera, ale w środku mimo wszystko jest całkiem sporo miejsca. A wszystko to w niskiej cenie.

Natec Helix to obudowa o wymiarach 366 x 180 x 390 milimetrów i wadze 2,7 kilograma. Wykonana została ze stali i tworzyw sztucznych. W środku zmieścimy płyty główne mATX lub mITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 148 milimetrów oraz karty graficzne o długości do 330 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano trzy miejsca 3,5" lub pięć miejsc 2,5". Znalazła się też jedna zatoka dla napędów 5,25".

Pod względem wentylacji jest dość ubogo - wejdzie tutaj do trzech wentylatorów. Jeden 120-milimetrowy z przodu, jeden z boku oraz jeden 80-milimetrowy z tyłu. Fabrycznie dostajemy mniejszą jednostkę.

Panel I/O znalazł się na froncie, pod zatoką 5,25". Nie jest to co prawda najnowszy, ale całkiem rozbudowany zestaw. Mowa o dwóch USB 3.2 Gen 1, dwóch USB 2.0, złączach audio oraz przyciskach Power i Reset.

Obudowa Natec Helix dostępna jest już w polskich sklepach w cenie 99 złotych. To podstawowa konstrukcja, która świetnie sprawdzi się w komputerach typowo biurowo-internetowych. Nie jest to propozycja dla graczy.

Zobacz: Biostar B650MP-E PRO to mała płyta główna dla AMD Ryzen 7000

Zobacz: AMD w panice. Czerwoni obniżają ceny kart graficznych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Natec

Źródło tekstu: oprac. własne