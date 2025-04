Lian Li odświeża lubianą obudowę. Teraz z ekranem LCD

Sugerowana cena to około 415 złotych

Lian Li Lancool 207 Digital to obudowa Mid Tower o wymiarach 456 x 219 x 456 mm. Wykonana została ze stali oraz hartowanego szkła. W środku zmieszczą się płyty główne ATX, Micro ATX lub Mini ITX ; karty graficzne o długości do 375 milimetrów oraz chłodzenia procesora o wysokości do 180 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 2,5/3,5".

Nowością jest ekran LCD umieszczony z przodu, przy dolnej krawędzi. Oferuje on rozdzielczość 1600 x 720 pikseli, częstotliwość odświeżania do 60 Hz oraz jasność 500 cd/m2. Pozwala on nie tylko na wyświetlanie godziny, parametrów komputera (temperatura, taktowanie RPM) czy własnych grafik, ale można go też użyć jako dodatkowego monitora.