JONSBO D500 to obudowa dla fanów magazynowania danych

Szukasz solidnej i pojemnej obudowy? Jesteś fanem dużej ilości dysków lub układów chłodzenia cieczą? Stop! JONSBO D500 to obudowa na miarę Twoich potrzeb.

Wiele osób zrezygnowało już z tradycyjnych dysków talerzowych na rzecz nowoczesnych nośników półprzewodnikowych. Trudno się temu dziwić, gdy SSD oferują całkowicie bezgłośną pracę oraz prędkości zapisu i odczytu oraz czasy reakcji nieosiągalne dla HDD. A to ma spore przełożenie na komfort grania i pracy.

Obudowę JONSBO D500 wykonano z grubego aluminium

Dyski twarde mają jednak swoje zalety. A największa z nich to stosunek ceny do pojemności - bez problemu w sklepach można dostać HDD 20 TB, gdzie w przypadku SSD już powyżej 2 TB zaczyna się robić naprawdę drogo. Oczywiście na dyski talerzowe trzeba mieć miejsce w obudowie (lub NASie), a to umożliwia JONSBO.

JONSBO D500 to nowa seria obudów o wymiarach 586 x 250 x 620 (wysokość x szerokość x głębokość) i wadze około 17,5 kilograma. Całość wykonana z aluminium o grubości 2 milimetrów, stali oraz hartowanego szkła.

W środku możemy zamontować płyty główne typu E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do 480 milimetrów i wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 190 milimetrów. Zasilacz może mieć do 220 milimetrów długości i mamy dwie możliwości montażu - na górze lub na dole obudowy. Pod względem nośników danych wejdzie tutaj do dziesięciu dysków 3,5" lub do jedenastu nośników 2,5".

Chińczycy przewidzieli miejsce na maksymalnie siedem wentylatorów. Trzy 140- lub 120-milimetrowe na przodzie i górze oraz jeden 140- lub 120-milimetrowy z tyłu. Fabrycznie nie dostajemy trzy jednostki (jedna z RGB LED). Fani chłodzenia cieczą mogą zamontować tutaj radiatory o długości do 420 milimetrów.

Panel I/O znajduje się u zbiegu przedniego i górnego panelu. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, złącze audio typu Combo oraz przycisk Power i Reset.

JONSBO D500 trafi do sklepów w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i srebrnej. Producent nie zdradził sugerowanej ceny, ale specyfikacja sugeruje, że będzie to raczej droga konstrukcja.

Zobacz: Chińczycy obiecują procesory o wydajności AMD Ryzen 5000

Zobacz: TSMC podnosi ceny. Podrożeją smartfony i karty graficzne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: JONSBO

Źródło tekstu: oprac. własne