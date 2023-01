Antec wraca do gry? Tajwańczycy pokazali nowe, solidne obudowy

Szukasz solidnej i przewiewnej obudowy? W takim razie Antec ma coś dla Ciebie! W środku znajdziesz sporo miejsca na podzespoły, trzy fabryczne wentylatory i podpórkę dla karty graficznej, a do wyboru jest opcja z lub bez okna.

Są na rynku sprzętu komputerowego tacy producenci, których po prostu nie wypada nie znać. Jednym z nich jest firma Antec założona w 1986 roku. Kiedyś był to synonim najwyższej jakości, a ich zasilacze i obudowy można było "brać w ciemno". Niestety po latach świetności zaczął się długi okres marazmu.

Sugerowana cena Antec P20C i P20CE wynosi 589 złotych

Podobnie jak chociażby Enermax czy Chieftec, tak i Antec zdegradował swoją jakość, a ich design trącił już myszką. Z legendy stali się firmą jakich wiele. To się jednak może zmienić za sprawą ich dwóch najnowszych obudów, które na pierwszy rzut oka wyglądają porządnie i nowocześnie.

Antec P20C(E) to dwukomorowe obudowy typu Mid Tower o wymiarach 490 x 220 x 469 milimetrów i wadze 7,2 (8,1) kilograma. Są to bliźniaczo podobne konstrukcje z bardzo przewiewnym przodem i górą. Model P20C ma solidny, wyciszany panel boczny, zaś P20CE wyposażono w okno z hartowanego szkła.

W środku można zamontować płyty główne w formacie E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 170 milimetrów; karty graficzne o długości do 375 milimetrów oraz zasilacze ATX o długości do 205 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5" i dwa 2,5".

Pod względem wentylacji zmieści się tutaj do dziewięciu wentylatorów. Dwa 185- lub trzy 140-/120-milimetrowe na froncie; dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze; dwa 120-milimetrowe na pokrywie piwnicy oraz jeden z tyłu obudowy. Fabrycznie dostajemy tutaj trzy mniejsze jednostki.

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi. Gości przycisk Power i Reset, dwa złącza audio, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A i jedno USB 3.2 Gen 2 typu C.

Antec P20C i P20CE trafiły już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena w Europie ustalona została na 125 euro, czyli równowartość około 589 złotych. W zestawie producent dorzuca podpórkę dla kart graficznych.

