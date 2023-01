Partnerzy NVIDII pracują już nad kartami GeForce RTX 4070

Prace nad autorskimi wersjami kart graficznych GeForce RTX 4070 trwają w najlepsze. Jeden z partnerów Zielonych opublikował przypadkiem zdjęcia swoich modeli.

Do tej pory na rynek trafiły trzy karty graficzne z rodziny Ada Lovelace. Mowa o układach NVIDIA GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4070 Ti. Oczywiście nie jest tajemnicą, że Zieloni szykują również kolejne, słabsze i tańsze modele, które mają pojawić się w sprzedaży w ciągu najbliższych miesięcy.

GALAX pokazał swoje autorskie modele GeForce RTX 4070

Jako pierwszy powinien ukazać się GeForce RTX 4070. To on najczęściej jest wspominany we wszystkich plotkach (np. wpis Inno3D w bazie EEC), a teraz dodatkowo jeden z partnerów Amerykanów opublikował jego zdjęcia. Mowa kolejny raz o firmie GALAX, której w ostatnich tygodniach dość często trafiają się takie wpadki.

NVIDIA GeForce RTX 4070 ma korzystać z tego samego GPU co GeForce RTX 4070 Ti. Przycięty rdzeń AD 104 zaoferuje więc 5888 jednostek CUDA. Konfiguracja pamięci VRAM ma pozostać bez zmian, czyli użytkownik do dyspozycji będzie miał 12 GB GDDR6X na 192-bitowej szynie danych. Pobór mocy (TBP) sięgnie do 250 W.

Należy zakładać, że partnerzy NVIDII wykorzystają te same układy chłodzenia i design co w modelach GeForce RTX 4070 Ti obecnych już na rynku. To ułatwi projektowanie i pozwoli im na pewne oszczędności.

Zgodnie z dotychczasowymi plotkami premiera autorskich kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4070 nastąpi najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału 2023, czyli w okolicach przełomu marca i kwietnia.

