NVIDIA pracuje już nad kartą graficzną GeForce RTX 4070

Chcesz złożyć nowy zestaw komputerowy, ale nie chcesz wydawać na to miliona monet? W takim razie warto poczekać, bo GeForce RTX 4070 jest już w drodze.

Pod koniec września NVIDIA zaprezentowała oficjalnie nową generację kart graficznych, czyli serię GeForce RTX 4000. Chwilę później, bo już 12 października, pierwszy model trafił do sklepów. Mowa o flagowcu GeForce RTX 4090. Kolejnym modelem był GeForce RTX 4080, który ukazał się 16 listopada.

Karta GeForce RTX 4070 zaoferuje 12 GB pamięci VRAM

Niestety oba układy chociaż są najwydajniejszymi propozycjami na rynku to są również pieruńsko drogie. Z tego powodu wiele osób czeka na kartę NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, która ma oferować lepszy stosunek ceny do wydajności. Wygląda jednak na to, że premiera jeszcze tańszego modelu jest już bliżej niż dalej.

Wpis w bazie EEC (Eurasian Economic Commission) jednoznacznie potwierdza, że jeden z partnerów NVIDII jest gotowy nie tylko do debiutu karty graficznej GeForce RTX 4070 Ti, ale również "zwykłego" GeForce RTX 4070. Niestety Inno3D okazał się sprytniejszy od innych firm i nie zdradzono w jakiej konkretnie wersji.

Z wcześniejszych plotek wiemy, że NVIDIA GeForce RTX 4070 ma dysponować przyciętym rdzeniem AD 104. Oznaczałoby to 5888 jednostek CUDA. Pamięć VRAM ma jednak pozostać bez zmian i nadal otrzymamy 12 GB GDDR6X na 192-bitowej szynie danych. Pobór mocy (TBP) sięgnie do 250 W.

Mocniejszy wariant NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti zadebiutuje w sklepach 5 stycznia. W przypadku NVIDIA GeForce RTX 4070 data premiery jest nieznana. Podobnie jak i cena. Do tej pory Zieloni jeszcze nie zapowiedzieli nawet oficjalnie tej karty graficznej. Może się to jednak zmienić na targach CES 2023.

