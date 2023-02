Antec AX90 to przewiewna obudowa z ARGB LED

Jeśli szukasz przewiewnej obudowy komputerowej, która zapewni niskie temperatury Twojemu procesorowi i karcie graficznej to Antec ma coś dla Ciebie.

Antec to firma założona w 1986 roku, która doskonale jest znana starszym czytelnikom Telepolis. Kiedyś ich podzespoły komputerowe - zwłaszcza obudowy - były synonimem jakości. Niestety z czasem Tajwańczycy przestali nadążać za zmieniającym się rynkiem, a ich sprzęt coraz bardziej odstawał od konkurencji.

Antec AX90 oferuje cztery fabryczne wentylatory z ARGB LED

Antec jednak jest cały czas funkcjonuje, a ich sprzęt dostępny jest w polskich sklepach. Firma próbuje powrócić do tego co oferowała w latach swojej świetności, a ich najnowsze modele są coraz ciekawsze. Dzisiaj przyjrzymy się pojemnej i przewiewnej obudowie z oknem z hartowanego szkła oraz podświetleniem ARGB LED.

Antec AX90 to obudowa typu Mid Tower o wymiarach 486 x 210 x 473 milimetrów i wadze około 6,8 kilograma. Przygotowana została z myślą o płytach głównych w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; chłodzeniach procesora o wysokości do 160 milimetrów i kartach graficznych o długości do 385 milimetrów.

Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5 cala oraz dwa miejsca 2,5 cala. Za tacką płyty głównej jest około 23 milimetry przestrzeni na okablowanie. Nie zapomniano też o specjalnych otworach.

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do jedenastu wentylatorów. Trzy 140- lub 120-milimetrowe na froncie, dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na topie, dwa 120-milimetrowe na boku oraz piwnicy i jedno mniejsze "śmigło" z tyłu. Fabrycznie dostajemy tutaj cztery wentylatory 120-milimetrowe z ARGB LED i dedykowany kontroler. Nie zabrakło też zestawu filtrów przeciwkurzowych.

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi. Gości on dwa USB 2.0, jedno USB 3.2 Gen 1, złącze audio typu combo oraz przycisk Power, Reset i od kontroli podświetlenia. Jest więc dość archaicznie.

Antec AX90 ma trafić do sklepów w najbliższych tygodniach. Producent nie zdradził sugerowanej ceny. Powinien być to jednak model z średniego segmentu. Specyfikacja nie porywa, ale cenę podniosą wentylatory ARGB LED.

Zobacz: Nadciąga GeForce RTX 4080 dla fanów mangi i anime

Zobacz: Razer prezentuje szalenie rozbudowaną klawiaturę dla graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Antec

Źródło tekstu: Antec, oprac. własne