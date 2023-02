Razer prezentuje szalenie rozbudowaną klawiaturę dla graczy

Szukasz nowej klawiatury? Lubisz kolorowe podświetlenie i słuchasz dużo muzyki? Potrzebujesz dodatkowych klawiszy? Świetnie się składa, Razer ma coś dla Ciebie!

Podczas zmagań w grach online prócz niskiego opóźnienia między komputerem, a serwerem liczą się przede wszystkim umiejętności gracza. Dobry sprzęt nie jest w stanie wygrywać meczy za nas. Jednak od pewnego poziomu każda, nawet najmniejsza przewaga nad przeciwnikiem może decydować o wyniku pojedynku.

Razer BlackWidow V4 Pro wyceniono na około 1289 złotych

To właśnie do najlepszych zawodników dedykowane są peryferia - myszki, klawiatury, monitory i słuchawki - z wyższej półki. A tak się składa, że znana wszystkim firma Razer postanowiła rozszerzyć swoje portfolio. Mowa o klawiaturze naszpikowanej gamingowymi funkcjami, dodatkowymi pokrętłami i podświetleniem RGB LED.

Razer BlackWidow V4 Pro to pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna, która korzysta z żółtych lub zielonych przełączników Razera. Mamy tutaj do czynienia z aluminiową obudową oraz nakładkami na klawisze z ABS. Całość dopełnia podkładka z ekoskóry pod nadgarstki, która montowana jest magnetycznie.

To co wyróżnia opisywane urządzenie na tle konkurencji to aż dwa pokrętła, cztery dedykowane klawisze multimedialne oraz aż osiem dodatkowych przycisków, które można skonfigurować pod siebie.

Razer zapewnia cichą i komfortową pracę za sprawą fabrycznego, dwuwarstwowego piankowego wyciszenia oraz nasmarowanych przełączników. Prócz tego nie zapomniano o bogatym RGB LED. Podświetlenie znalazło się nie tylko pod klawiszami, ale również na bokach klawiatury i z trzech stron podkładki.

Klawiatura łączy się z komputerem przy użyciu przewodu USB typu C. Pooling rate sięga do 8000 Hz, a użytkownik ma do dyspozycji złącze USB 2.0, które można wykorzystać do podłączenia myszki lub słuchawek.

Razer BlackWidow V4 Pro trafiła już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena w Europie wynosi zawrotne 270 euro, czyli około 1289 złotych. Klawiatura zgodna jest z oprogramowaniem Razer Synapse.

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: Razer, oprac. własne