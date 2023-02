Silicon Motion obiecuje tanie i wydajne SSD

Chociaż nośniki półprzewodnikowe są już rekordowo tanie, to wygląda na to, że będzie tylko lepiej. Wszystko za sprawą nowego, wydajnego kontrolera od Silicon Motion.

W sklepach można przebierać w SSD pochodzących od różnych firm. Większość z nich jest jednak do siebie bliźniaczo podobna i różni się głównie wyglądem, gwarancją oraz ceną. Czemu? Bowiem lwia część producentów składają swoje nośniki z gotowych elementów od firm trzecich. A tych jest mało.

Mowa o deklarowanej wydajności do 7400 MB/s

W przypadku kontrolerów dla nośników półprzewodnikowych najpopularniejsze są rozwiązania od Phison oraz Silicon Motion. A tak się składa, że druga z wymienionych firm wypuściła właśnie nowy układ. Dedykowany jest on przystępnym cenowo, ale wydajnym SSD, które będą korzystać z nowych kości pamięci.

Silicon Motion SM2268XT to kontroler oparty na dwurdzeniowym procesorze Cortex-R8 (ARM). Jest to rozwiązanie 4-kanałowe obsługujące pamięci 3D NAND typu TLC lub QLC o wydajności do 3200 MT/s. Układ powstał z myślą o SSD z interfejsem PCI Express 4.0 x4, które nie korzystają z pamięci DRAM.

Producent deklaruje maksymalną wydajność na poziomie do 7400 MB/s dla odczytu i do 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 200 000 IOPS dla operacji losowych. Całość przy niskim poborze mocy.

Opisywany kontroler gotowy był już na przełomie 2022/2023 roku, a teraz dostarczany jest do kluczowych klientów. Pierwsze SSD z tym układem powinny pojawić się w sklepach w najbliższych tygodniach.

Zobacz: Znamy wydajność procesora AMD Ryzen 9 7900X3D

Zobacz: Uważaj! AMD może popsuć Twój komputer

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Silicon Motion, Shutterstock

Źródło tekstu: Silicon Motion, oprac. własne