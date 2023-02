GeForce RTX 4090 Laptop zaskakuję wydajnością. Bije desktopowe karty

GeForce RTX 4090 w wersji laptopowej zaskakuje swoją wydajnością. Układ jest szybszy niż najszybsza, desktopowa karta poprzedniej generacji.

Układ graficzny GeForce RTX 4090 Laptop trafił do laptopa Razer Blade 18. Jeden z użytkowników Reddita miał już okazję go przetestować i wyniki są bardzo obiecujące. To nie tylko najszybsza karta mobilna, ale też karta szybsza niż desktopowy flagowiec poprzedniej generacji.

Wydajność GeForce RTX 4090 Laptop

Możliwości karty zostały sprawdzone w programie 3DMark w teście Time Spy. W nim układ uzyskał wynik 22,3 tys. punktów (graphics score), co plasuje go bardzo wysoko w zestawieniu wszystkich GPU. Co prawda GeForce RTX 4090 Laptop nie jest tak wydajny, jak jego desktopowy odpowiednik, ale wygrywa między innymi z GeForce RTX 3090 Ti, czyli tzw. flagowcem poprzedniej generacji, który w tym samym teście zdobywa około 21 tys. punktów.

Taki wynik jest szczególnie imponujący, gdy weźmiemy pod uwagę TGP poszczególnych kart. GeForce RTX 4090 Laptop osiąga zaledwie 175 W, gdzie GeForce RTX 3090 Ti potrafi dobić do 450-500 W. To doskonale pokazuje, jak duża poprawa dokonała się z generacji na generację, także pod względem efektywności energetycznej i wydajności na wat.

Źródło zdjęć: Kiklas / Shutterstock.com, Reddit u/Klezs

Źródło tekstu: wccftech