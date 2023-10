Tak ma wyglądać specyfikacja kart GeForce RTX 40 Super

Ostatnie dni obfitują w plotki na temat kart graficznych GeForce RTX 40 Super. Poszczególne źródła nie do końca są zgodne co do dokładnej specyfikacji poszczególnych modeli. Najnowsze informacje, chociaż ujawniają jeszcze więcej szczegółów, to wprowadzają kolejne zamieszanie.

Kolejne informacje na temat specyfikacji kart GeForce RTX 40 Super przekazał doskonale znany w branży kopite7kimi. Jego zdaniem poszczególne modele mogą prezentować się następująco:

Jeśli RTX 4080 Super rzeczywiście ma korzystać z rdzenia AD103, to plotki o 20 GB pamięci VRAM zapewne są nieprawdziwe. Jedyna ewentualność to zejście w takim przypadku do 160-bitowej szyny, ale wydaje się to mało prawdopodobne, bo znacząco ograniczyłoby przepustowość i wydajność.

Well, if everything you said OK, we will see:

RTX 4080 Super, AD103-400, 10240FP32;

RTX 4070 Ti Super, AD103-275 or AD102-175, 8448FP32, 48M L2;

RTX 4070 Super, AD104-350 or AD103-175, 7168FP32, 48M L2.

I still doubt with them, especially the Ti Super. I cannot fully agree.