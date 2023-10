Karta GeForce RTX 4080 Super coraz pewniejsza. Pojawiła się w HWiNFO

Premiera odświeżonych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40 Super wydaje się coraz pewniejsza. Program HWiNFO dodał wsparcie dla modelu GeForce RTX 4080 Super.

Od kilku tygodni pojawia się coraz więcej plotek na temat odświeżonych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40 Super. Wciąż nie znamy dokładnej specyfikacji, ale coraz więcej wskazuje, że rzeczywiście trafią one do sprzedaży. Jeden z modeli jest już nawet obsługiwanych przez popularny program HWiNFO.

GeForce RTX 4080 Super

Najnowsza aktualizacja programu HWiNFO dodała wsparcie dla karty graficznej GeForce RTX 4080 Super. To o tyle zaskakujące, że model ten nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany i tak naprawdę nie wiemy, kiedy ma trafić do sprzedaży. Być może twórcy oprogramowania wiedzą więcej niż my, a może po prostu wyprzedzili pewne fakty, bazując na plotkach.

Cały czas nie znamy konkretów jeśli chodzi o specyfikację kart graficznych GeForce RTX 40 Super. Pojawiają się na ten temat różne, często sprzeczne plotki. Jeden ze znanych informatorów twierdzi nawet, że konkretne modele mogą korzystać z różnych rdzeni. Oznaczałoby to, że na sklepowych półkach mogą pojawić się karty GeForce RTX 4080 Super z układami AD102 i AD103.

Pierwsze informacje sugerowały, że model GeForce RTX 4080 Super będzie oferował 20 GB pamięci VRAM na 320-bitowej szynie. Jednak możliwość wykorzystania przez NVIDIĘ układu AD103 wyklucza taką możliwość, ponieważ to GPU obsługuje maksymalnie 256-bitową magistralę danych. Dlatego dotychczasowe plotki należy traktować z dużym dystansem. Więcej powinniśmy dowiedzieć się w nadchodzących tygodniach.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: wccftech