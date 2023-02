Karty GeForce RTX 40. Musimy szykować się na gorszą dostępność

Najbliższe miesiące to prawdopodobnie gorsza dostępność kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40.

W pierwszym kwartale 2023 roku dostępność kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40 może być ograniczona. Takie wieści docierają do nas z Azji, gdzie odbywa się produkcja kluczowych komponentów.

Gorsza dostępność RTX 40

Takie wieści przekazał chiński serwis MyDrivers. Ich zdaniem w pierwszym kwartale 2023 roku do sprzedaży trafi mniejsza liczba kart graficznych GeForce RTX 40. Nie wiadomo, czym dokładnie jest to spowodowane. Jednak możemy podejrzewać, że jest to związane z Chińskim Nowym Rokiem, przez który produkcja była przez jakiś czas ograniczona.

Spośród modeli GeForce RTX 40 zdecydowanie największym powodzeniem cieszy się model RTX 4070 Ti. Dużo gorzej wygląda to w przypadku modelu GeForce RTX 4080, który pomimo tego, że został wyprodukowany w najmniejszej liczbie egzemplarzy, ma zalegać na półkach. Dlatego NVIDIA ma szykować obniżkę cen. W końcu konkurencyjny Radeon RX 7900 XTX jest dużo tańszy, a często wypada lepiej od konkurenta.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: wccftech