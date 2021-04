GeForce RTX 3080Ti i GeForce RTX 3070 Ti – wiemy, kiedy trafią na rynek

Premiera układów graficznych GeForce RTX 3080 Ti ma się odbyć 25 maja. Wiemy to z nieoficjalnych źródeł, ale to bardzo prawdopodobne.

Niedługo po karcie GeForce RTX 3080 Ti światło dzienne ma ujrzeć karta GeForce RTX 3070 Ti. Jej premiery spodziewamy się na początku czerwca. Doniesienia te pokrywają się ze wcześniejszymi zapowiedziami Nvidii. Wygląda więc na to, że nie ma opóźnień w produkcji.

Karty już są w drodze – zostały zauważone w transporcie do USA, a potem w drodze do placówek MSI w Los Angeles. Ten sam model, czyli MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC, pojawił się już w ofercie x-komu. Szkoda, że bez ceny (za to ma jedną opinię :-)).

Z nieoficjalnych źródeł wiemy również, jakiej wydajności spodziewać się po kartach GeForce 3080 Ti. Będzie w nich czip GA102-225, a więc 10240 rdzeni CUDA, a do tego 12 GB pamięci GDDR6X. Bazowa częstotliwość taktowania to 1365 MHz, w trybie boost będzie dochodzić do 1665 MHz. Nieoficjalnie mówi się o cenie na poziomie 999 dolarów. Karta podobno świetnie sprawdzi się przy kopaniu Ethereum, ale Nvidia może na to nie pozwolić.

Słabszy GeForce RTX 3070 Ti bazuje na układzie GA104-400 tak samo, jak mobilna wersja GeForce RTX 3080. jest tu 6144 rdzeni CUDA i 8 GB pamięci GDDR6X.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: VideoCardz, HKEPC