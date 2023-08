NVIDIA wprowadza DLSS 3.5. To jeszcze większa płynność i lepsza jakość

Przy okazji targów Gamescom 20223 w Kolonii NVIDIA zaprezentowała nową wersję techniki skalowania obrazu Deep Learning Super Sampling. Wersja 3.5 ma oferować jeszcze większą płynność.

NVIDIA DLSS to jedno z kluczowych dla Zielonych rozwiązań, dostępnych w kartach graficznych z serii RTX. Skalowanie obrazu, wspierane przez algorytmy sztucznej inteligencji, pozwala wycisnąć z GPU dodatkowe klatki na sekundę bez zauważalnej straty na jakości obrazu (chociaż to zależy akurat od gry oraz ustawień). Najnowsza wersja, oznaczona jako DLSS 3.5, ma być pod tym względem jeszcze lepsza.

NVIDIA DLSS 3.5

NVIDIA poinformowała o wprowadzeniu DLSS 3.5. Najnowsza wersja techniki skalowania obrazu dostępna będzie dla posiadaczy kart graficznych z serii GeForce RTX, chociaż największe korzyści zobaczą użytkownicy serii RTX 40 (głównie dzięki Frame Generation).

Nowe rozwiązania wprowadza przede wszystkim Ray Reconstruction, które opiera się na nowym modelu sztucznej inteligencji do renderowania neuronowego. Co to daje?

Poprawia jakość obrazu oferowanego przez wszystkie układy graficzne GeForce RTX, używając SI do generowania dodatkowych pikseli w scenach intensywnie wykorzystujących ray tracing. DLSS zastępuje ręcznie dostrajane funkcje odszumiania siecią SI przeszkoloną na superkomputerze NVIDIA, która pomiędzy próbkowanymi promieniami generuje piksele o wyższej jakości.

- czytamy na stronie NVIDII.

Chociaż brzmi to skomplikowanie, to w praktyce ma się przełożyć na lepszą jakość obrazu w grach wykorzystujących Ray Tracing. Poza tym NVIDIA DLSS 3.5 pozwoli na generowanie kilku dodatkowych klatek na sekundę. Różnica nie będzie duża w porównaniu z DLSS 3, ale akurat w tym przypadku każda poprawa jest na wagę złota.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: NVIDIA