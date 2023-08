Kart graficznych będzie mniej. NVIDIA zdecydowała

NVIDIA podjęła decyzję. Będzie mniej desktopowych kart graficznych. Firma skupia się na czymś innym.

Od kilku miesięcy pojawiają się informacje na temat potencjalnego kryzysu na rynku kart graficznych. Winne miałoby być ogromne zainteresowanie profesjonalnymi układami do AI, z powodu którego NVIDIA ma obniżyć produkcję układów dla graczy. Tymczasem cios przyszedł z jeszcze innej strony. Zieloni podjęli już decyzję.

Mniej kart graficznych

Najnowszy raport z Chin sugeruje, że NVIDIA rezygnuje częściowo z produkcji desktopowych kart graficznych. Część mocy przerobowych firma ma przerzuć na gamingowe układy do laptopów, które w Państwie Środka cieszą się ogromnym zainteresowaniem i w tym momencie popyt jest wyższy niż podaż. Jednocześnie modeli desktopowych jest wystarczająco dużo, aby sprostać zapotrzebowaniu.

To może postawić w trudnej sytuacji graczy, którzy planują wymianę komputera lub samej karty graficznej. Aktualnie kupno któregokolwiek modelu z serii RTX 40 nie jest trudne. Karty sprzedają się słabo, ale jednak ich liczba zacznie systematycznie maleć. W którymś momencie może ich zabraknąć, a to oznacza jeszcze wyższe ceny.

Dodatkowym problemem jest też ogromne zapotrzebowanie na układy do AI. Największe firmy technologiczne świata składają u NVIDII ogromne zamówienia i logiczne jest, że jeśli firma nie będzie w stanie im sprostać, to najpewniej poświęci produkcję modeli dla graczy na rzecz segmentu, który gwarantuje pewny zysk. To wszystko może przełożyć się na kolejny kryzys. Prawdopodobnie nie tak duży, jak w czasie pandemii, ale jednak.

Zobacz: Darmowa karta NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti? Nie ma sprawy!

Zobacz: Intel Core 14. generacji obsłuży szalenie szybkie pamięci RAM

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kiklas / Shutterstock.com

Źródło tekstu: ExtremeTech