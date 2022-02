Ray tracing bez karty graficznej? Tak, ale tylko dla fanów NVIDII

Jesteś wielkim fanem kart graficznych NVIDIA GeForce? Uważasz, że ray tracing to przełomowa technologia? A może po prostu lubisz modyfikować swój sprzęt? Jeśli na jakiekolwiek pytanie odpowiedziałeś twierdząco to NVIDIA ma coś dla Ciebie!

Drożejący prąd i niższa niż jeszcze miesiąc temu cena najpopularniejszych kryptowalut sprawia, że karty graficzne tanieją, a ich dostępność w polskich sklepach rośnie. Tak czy siak daleko nam jeszcze do idealnej sytuacji, a o cenach sugerowanych przez producentów można zapomnieć. A co gdyby dało się korzystać z ray tracingu bez posiadania najnowszego układu NVIDIA GeForce czy AMD Radeon?

RTX Keycap wygrać będzie można tylko w konkursach

NVIDIA przygotowała nowy produkt, który pozwoli na dostarczenie technologii RTX do prawdziwego świata! Nie, to nie żart i wcale nie chodzi o wyjrzenie za okno. Mowa o... akcesorium do mechanicznych klawiatur. A dokładniej metalowej nakładce, którą użytkownik może zastąpić fabryczny przycisk.

NVIDIA GeForce RTX Keycap to nakładka wykonana ze szczotkowanego aluminium z widocznym, wypukłym napisem "RTX ON". Dedykowana jest ona jednemu z najpopularniejszych w świecie modderów przycisków, czyli ESC. Jest on widoczny i regularnie używany, ale nie na tyle by wzorki na klawiszu były uciążliwe.

Zieloni zapowiadają, że jest to limitowany produkt, który nie trafi do sklepów. Dostępny będzie do wygarnia w różnych konkursach wiosną i latem tego roku. Będą się one odbywać na oficjalnych profilach NVIDIA w mediach społecznościowych takich jak Twitter, Facebook i Instagram.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA, oprac. własne