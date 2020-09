Nowe monitory Philips E2 specjalnie dla graczy PC

MMD zaprezentowało dzisiaj dwa nowe monitory z rodziny Philips E2 – 242E1GAJ i 272E1GAJ. Są one dedykowane przede wszystkim graczom, ale równie dobrze nadadzą się do pracy, jak i multimediów.

Oba nowe monitory wyposażono w matryce VA o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080). Proporcje obrazu to 16:9, co ma zapewniać szerokie kąty widzenia (178 stopni) oraz dobre odwzorowanie kolorów. W obu częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz, co w połączeniu z niskim input lagiem oraz czasem reakcji 1ms powinno znacznie podnieść komfort zabawy z praktycznie każdym tytułem. Monitor Philips 242E1GAJ wyposażono we wsparcie dla technologii AMD FreeSyncPremium. Jest ona aktywna w zakresie odświeżania od 48 do 144 Hz. Oba modele mają łatwo dostępne menu OSD, w którym przygotowano tryby z myślą o graczach, dostosowane do rodzaju rozgrywki. Gdyby tego było mało, funkcja SmartContrast wykrywa rodzaj wyświetlanych treści i dostosowuje do nich kolory oraz intensywność podświetlenia.

W 242E1GAJ i 272E1GAJ umieszczono dwa głośniki o mocy 3W każdy. Ich minimalistyczny wygląd pozwoli na ładne wkomponowanie się z większością wystrojów zarówno w domu, jak i biurze. Smukłe ramki pomagają w stworzeniu stanowiska wielomonitorowego. Kable można łatwo trzymać na miejscu dzięki uchwytom na stopkach.

Zobacz: Philips Hue wprowadza nowe produkty z limitowanej edycji

Inne warte uwagi funkcje to EasyRead, Flicker-Free i LowBlueMode. Dbają o to, aby obraz taki, jak przy czytaniu papierowych dokumentów, minimalizację migotania oraz ograniczenie emisji niebieskiego światła. Ma to umożliwić komfortową pracę bez męczenia wzroku.

Naszym wejściem do segmentu monitorów gamingowych dla PC wzbogacamy ofertę, do której zamierzamy przekonać odbiorców nie tylko jakością i wydajnymi rozwiązaniami, ale takżedesignem i pomysłem na produkty. Ten ważny krok pozwoli nam odpowiedzieć na potrzeby klientów: młodych ludzi chcących mieć uniwersalny produkt, który sprawdzi się w różnych zadaniach – w nauce,oglądaniu filmów, jak i podczas grania – a jednocześnie nie nadwyręży budżetu. Z kolei millenialsi cenią sobie stylowe wzornictwo i innowacyjność. Nową linią chcemy dotrzeć do oczekiwań obu tych grup.

- Stefan Sommer, dyrektor ds. marketingu i zarządzania biznesem AOC i MMD w Europie

Oba urządzenia pojawią się w sprzedaży w połowie października. Monitor 242E1GAJ będzie dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 797 zł, a za 272E1GAJ zapłacimy 975 zł.