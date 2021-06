Karty graficzne AMD RDNA3 i procesory Zen 4 - znamy datę premiery

Wiemy, kiedy prawdopodobnie do sprzedaży trafią nowe sprzęty AMD. Mowa o kartach graficznych z architekturą RDNA3 oraz procesorach Zen 4 Raphael. Na oba przyjdzie nam trochę poczekać.

Wygląda na to, że karty graficzne AMD z architekturą RDNA 3 i procesory z architekturą Zen 4 trafią do sprzedaży mniej więcej w tym samym czasie. Według najnowszych plotek, których źródłem jest użytkownik Twittera @Broly_X1 (ma on na swoim koncie kilka sprawdzonych przecieków, nastąpi to jednak dopiero w czwartym kwartale 2022 roku. To aż 1,5 roku czekania na nowe procesory i karty graficzne, co nie oznacza, że w tym czasie AMD nie wprowadzi żadnych nowych produktów.

AMD Zen 4 - co wiemy?

Z dotychczasowych informacji wynika, że procesory AMD Zen 4 o kodowej nazwie Raphael, będą produkowane w litografii 5 nm, przy czym ich IOD będzie w 6 nm. Mają wykorzystywać zupełnie nową podstawkę AMD AM5 z budową typu LGA z 1718 pinami umieszczonymi na płycie głównej. Obsłużą dwukanałowe pamięci DDR5 oraz 28 linii PCIe 4.0. Do tego będą miały budowę chipletową. Spodziewany wzrost wydajności to 25% IPC w porównaniu do Zen 3. Według plotek będą też miały nietypowy rozpraszacz ciepła (IHS).

AMD RDNA 3 - co wiemy?

Nieco mniej wiemy na temat kart graficznych AMD RDNA 3, co nie oznacza, że na ich temat nie pojawiło się kilka informacji. Podobnie jak procesory Zen 4, mają one być produkowane w litografii 5 nm przez TSMC. Prawdopodobnie również będą miały budowę chipletową, co może być pewnego rodzaju rewolucją na rynku GPU. Dla AMD kluczowa ma być poprawa wydajności w przeliczaniu na wykorzystywaną energię. Nieoficjalnie mówi się o dużym wzroście samej wydajności, szczególnie w przypadku najmocniejszych konstrukcji.

Chociaż premiera obu rozwiązań zaplanowana jest prawdopodobnie dopiero na czwarty kwartał 2022 roku, to nie oznacza to, że do tego czasu AMD nie pokaże nic nowego. Jeszcze w tym roku do sprzedaży mają trafić ulepszone procesory AMD Zen 3 (Ryzen 5000) z pamięciami 3D V-Cache L3, co samo w sobie daje około 15-procentowy wzrost wydajności w grach (według AMD).

