Silver Monkey X prezentuje nowe chłodzenia procesorów

Marka Silver Monkey X zaprezentowała nową generację chłodzeń procesorów, które skierowane są do komputerów dla graczy.

Marka Silver Monkey X wprowadza do sprzedaży nowe chłodzenia procesorów. Odświeżenia doczekały się modele z serii Stormy oraz Frost, a także chłodzenie wodne AiO Snowy.

Nowe chłodzenia Silver Monkey X

Pierwsza z nowości to Silver Monkey X Stromy, które dostępne bez w wariancie bez podświetlenia w kolorze czarnym oraz z ARGB w wersjach białej i czarnej. Cooler jest kompatybilny z procesorami AMD oraz Intela, a jego wysokość to 154 mm. Dzięki temu ma mieścić się w większości obudów. Chłodzenie charakteryzuje się o 8 proc. lepszym przepływem powietrza od poprzednika.

Kolejny model to Silver Monkey X Frosty Pro 2 × 120. Ten ma zapewniać do 12 proc. lepszą wydajność w porównaniu z konstrukcją poprzedniej generacji. Udało się to osiągnąć pomimo ograniczenia prędkości wentylatorów aż o 20 proc., co z kolei przekłada się na cichszą pracę. Jest to dwuwieżowe chłodzenie o wysokości 135 mm.

Ostatnia nowość to Silver Monkey X Snowy, czyli chłodzenie typu AiO. Dostępne jest w dwóch wersjach - 240 oraz 360 mm. Producent twierdzi, że zastosowano w nich przeprojektowany blok wodny z o 40 proc. większym zagęszczeniem łopatek oraz dwa wolnoobrotowe wentylatory nowej generacji ze zoptymalizowanym kształtem łopatek, Ma to przekładać się na lepsze odprowadzanie ciepła i cichszą pracę.

Ceny urządzeń prezentują się następująco:

Silver Monkey X Stormy 120 mm Black – 189 zł

Silver Monkey X Stormy 120 mm ARGB Black – 229 zł

Silver Monkey X Stormy 120 mm ARGB White – 229 zł

Silver Monkey X Frosty 2 × 120 mm – 299 zł

Silver Monkey X Frosty Pro 120 mm – 289 zł

Silver Monkey X Frosty Slim 120 mm – 229 zł

Silver Monkey X Snowy Blackout 240 mm – 339 zł

Silver Monkey X Snowy ARGB 240 mm – 449 zł

Silver Monkey X Snowy Blackout 360 mm – 449 zł

Silver Monkey X Snowy ARGB 360 mm – 499 zł

Źródło zdjęć: x-kom

Źródło tekstu: x-kom