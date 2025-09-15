Sprzęt

Masz Nothing Phone (1) lub (2)? Sprawdź, co możesz zyskać

Nothing przygotował mocną zachętę dla wiernych użytkowników swoich smartfonów. Właściciele pierwszych modeli mogą kupić nowy Phone (3) w dużo niższej cenie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:47
Rabat dla lojalnych fanów

Firma Nothing przygotowała specjalną ofertę dla osób, które korzystają z modeli Phone (1) lub Phone (2) (nasz test). Kupując najnowszy model Phone (3), można liczyć na kupon rabatowy o wartości aż 1065 zł.

Nowy flagowiec dostępny jest w dwóch wersjach:

  • 12/256 GB – w cenie 3252 zł,
  • 16/512 GB – w cenie 3686 zł.

Aby otrzymać zniżkę, wystarczy podać numer IMEI swojego obecnego smartfonu Nothing. Kod rabatowy można odebrać na stronie nothing.tech
 lub u lokalnych partnerów handlowych. Liczba kuponów jest ograniczona.

Koniec aktualizacji dla Phone (1)

Oferta pojawia się tuż po ważnym ogłoszeniu. Carl Pei, CEO Nothing, potwierdził, że Phone (1) nie dostanie już aktualizacji do Nothing OS 4.0 ani Androida 16. Firma zakończyła 3-letni cykl wsparcia zgodnie z obietnicą. Użytkownicy mogą jednak liczyć na poprawki zabezpieczeń aż do 2026 roku.

Dodatkowe informacje na temat oferty można znaleźć pod tym adresem.

