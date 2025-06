Nothing Headphone (1) coraz bliżej. To najbardziej oryginalne słuchawki roku

Firma Nothing znana jest z projektów, które mocno wyróżniają się na tle konkurencji. Wystarczy wspomnieć przezroczyste smartfony i słuchawki, które zdobyły serca fanów nietypowego designu i minimalizmu. Teraz producent wkracza na nowy rynek – słuchawek nausznych. Nothing Headphone (1) mają być pierwszym tego typu sprzętem w portfolio marki i – jak pokazują przecieki – znów może być ciekawie.

Niecodzienny wygląd i... kaseta magnetofonowa

Do sieci najpierw trafiły wizualizacje słuchawek, które opublikowano na Telegramie. Pokazują one urządzenie o bardzo oryginalnej konstrukcji – z prostokątną podstawą o zaokrąglonych rogach i przezroczystą, owalną "wyspą", która łączy się z pałąkiem. Całość budzi jednoznaczne skojarzenia z kasetą magnetofonową. Wygląda to zdecydowanie bardzo oryginalnie.

Na profilu Nothing Fan Blog na Instagramie pojawiły się także zdjęcia realnego urządzenia. Na jednym z nauszników widnieje napis "Sound by KEF", co potwierdza niedawno ogłoszoną współpracę z renomowaną marką audiofilską KEF. Firmy zapowiadały wcześniej wspólne projekty, a Nothing Headphone (1) wydają się pierwszym efektem tej kooperacji.

A ile to ma kosztować?

Choć na oficjalne informacje musimy poczekać do lipca, wiarygodne źródła podają już potencjalne ceny słuchawek. W Europie mają one kosztować 299 euro (prawie 1300 zł). To poziom cenowy zbliżony do Sony WH-1000XM5 (w Polsce ok. 1250 zł), więc i oczekiwania wobec jakości dźwięku i wykonania będą spore.