CMF Buds 2 już dostępne. Nothing ulepsza budżetowe słuchawki z ANC

Znajomy design, nowe możliwości

Lepszy dźwięk i skuteczniejsze ANC

Sercem słuchawek są niestandardowe przetworniki o średnicy 11 mm , które współpracują z technologią optymalizacji dźwięku Dirac Opteo oraz ulepszoną technologią Nothing Ultra Bass 2.0 , mającą zapewnić głębokie i mocne niskie tony. Dodatkowo, słuchawki oferują wsparcie dla dźwięku przestrzennego, co powinno ucieszyć miłośników immersyjnych wrażeń audio.

Nothing znacząco ulepszyło również system aktywnej redukcji szumów (ANC). Nowa, hybrydowa technologia ANC w CMF Buds 2 jest w stanie wytłumić hałas z otoczenia o natężeniu do 48 dB. Co ważne, system działa w szerokim zakresie częstotliwości (do 5200 Hz) i dynamicznie dostosowuje poziom redukcji szumów w czasie rzeczywistym, w zależności od warunków otoczenia. Za czystość rozmów odpowiada system aż 6 mikrofonów (po 3 w każdej słuchawce) wspierany przez technologię Clear Voice Technology 3.0.