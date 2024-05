Nintendo Switch 2 zaoferuje dużo niższą wydajność w trybie handheldu

Wydajność Nintendo Switch 2 ma znacząco różnić się w trybie przenośnym i po zadokowaniu w stacji.

Z tygodnia na tydzień, a nawet z dnia na dzień poznajemy coraz więcej informacji na temat Nintendo Switch 2. Konsola prawdopodobnie zadebiutuje na początku 2025 roku i ponownie będzie bazować na podzespołach NVIDII. Jednak wydajność ma się znacząco różnic w zależności od tego, jak będziemy z niej korzystać.

Wydajność Nintendo Switch 2

Najnowsze plotki na temat Nintendo Switch 2 przekazał Moore's Law is Dead. Według niego taktowanie konsoli w trybie handheldu, czyli przenośnym, ma być ekstremalnie niska. Nie znamy dokładnych wartości, ale mowa o zegarze niższym niż 800 MHz.

To w oczywisty sposób odbije się na wydajności. Ta będzie dużo niższa niż po podłączeniu urządzenia do dedykowanej stacji dokującej, gdzie zegar ma być nawet trzykrotnie wyższy. To też ma pozwolić na włączenie w grach Ray Tracingu, który prawdopodobnie nie będzie dostępny w trybie przenośnym.

Skąd taka różnica? Wynika ona przede wszystkim z chłodzenia. W trybie przenośnym konsola ma być cicha, więc Japończycy nie chcą montować w środku wentylatorów. Te mają być obecne jedynie w stacji dokującej, która będzie lepiej chłodzić konsole, co pozwoli na wyższe taktowanie.

Dodatkowo Nintendo Switch 2 ma korzystać z techniki NVIDIA DLSS. Tutaj nie wiadomo, czy będzie ona dostępna w trybie handheldu, ale miałoby to sporo sensu. Gorszą wydajność dałoby się nadrobić właśnie dzięki Deep Learning Super Sampling.

Zobacz: Nintendo Switch 2 ma być większą konsolą od poprzednika

Zobacz: Nintendo Switch 2 nie przyniesie wielkiej rewolucji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Natalia Lobon / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Moore's Law is Dead