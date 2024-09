Nintendo Switch 2: Tego się nie spodziewałeś. To może być rewolucja

Pojawiły się ciekawe doniesienia na temat specyfikacji Nintendo Switch 2. Konsola ma wyglądać jak jedna ze starszych konsol Japończyków, a konkretnie Nintendo DS.

Ostatnie tygodnie obfitują w doniesienia na temat Nintendo Switch 2. Nie powinno to nikogo dziwić, w końcu konsola ma trafić do sprzedaży na początku przyszłego roku. Im bliżej premiery, tym więcej informacji na jej temat pojawi się w mediach. Jednak najnowsze są szczególnie ciekawe, a pochodzą prosto z Azji.

Nintendo Switch 2 jak Nintendo DS

Oryginalne Nintendo Switch zadebiutowało w 2017 roku, więc konsola obchodzi w tym roku swoje 7. urodziny. Najwyższy czas, aby Japończycy zaprezentowali następcę, i jeśli plotki są prawdziwe, to nastąpi to być może jeszcze w tym roku albo na początku następnego. O urządzeniu pojawiło się już wiele plotek, ale te najnowsze twierdzą, że Switch 2 ma mieć budowę jak Nintendo DS. Co to oznacza? Między innymi obecność aż dwóch ekranów.

Informacje pochodzą z azjatyckich mediów. Ich zdaniem Nintendo Switch 2 będzie miało dwa ekrany, pojemniejszą baterię, wyższą wydajność, a do tego wykorzysta możliwości sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W tej ostatniej kwestii prawdopodobnie chodzi o skalowanie obrazu za pomocą techniki NVIDIA DLSS. Jeśli chodzi o cenę, to ta ma wynieść 400 dolarów. Tym samym Switch 2 byłby o 100 dolarów droższy niż pierwszy model i o 50 dolarów od wersji OLED.

Co ciekawe, nie są to pierwsze doniesienia o możliwości zastosowania w Nintendo Switch 2 aż dwóch ekranów. Te pojawiły się już w październiku 2023 roku i bazowały na jednym z patentów japońskiej firmy. Na nim mogliśmy zobaczyć właśnie konsolę z dwoma wyświetlaczami. Projekt zakładał, że ekrany mogą zostać oddzielone i komunikować się między sobą bezprzewodowo. Dzięki temu dwie osoby mogą jednocześnie grać na jednej konsoli, np. w produkcje kooperacyjne. Jeśli Switch 2 naprawdę zaoferowałby taką funkcję, to mogłaby to być rewolucja.

Pomimo tego powyższe informacje należy brać ze sporym dystansem. Do tej pory żadne inne źródła nie wspominały o dwóch ekranach, więc szanse na taką konsolę oceniam jednak nisko. Może w najbliższych tygodniach dowiemy się więcej na temat urządzenia i wtedy Switch 2 z dwoma wyświetlaczami stanie się bardziej realny.

