Niemcy nie chcą Tesli. Prawie 100%

Jak zrazić do siebie cały naród? Wystarczy być Elonem Muskiem. Ekscentryczny miliarder od dawna był memiczny, ale ostatnio jest po prostu agresywny i kontrowersyjny. Szczególnie mocno dał się we znaki Niemcom. Musk bowiem otwarcie agitował za partią Alternatywa dla Niemiec. Jeszcze dziesięć lat temu była to całkiem umiarkowana partia profesorów odrzucających strefę euro. Teraz to partia kojarząca się głównie z niemieckim nacjonalizmem.