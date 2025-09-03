Nie potrzebujesz miotły, bo Euro pozamiatało. Było 150 zł, a jest 60 zł

I chociaż teoretycznie jako gracz konsolowy, który siedzi na macbooku, którego smyra gładzikiem mam o tym porównywalne pojęcie, jak świnia o gwiazdach, to kiedyś byłem pełnokrwistym PC-towcem i nie jedna myszka przeszła przez moje dłonie. Stąd też wiem, że tania z marketu za kilka dych to niekoniecznie dobry pomysł. Chyba że w promocji.

Trust GXT 980 REDEX

Jest to mysz bezprzewodowa o lekkim gamingowym zacięciu, która standardowo kosztuje 149,99 zł. Jednak w dzisiejszej promocji może ona być Wasza za jedyne 59,99 zł. I trzeba przyznać, że to naprawdę ciekawa opcja. Zacznijmy od sensora: ten może działać w rozdzielczości do 10 000 dpi. Ta rzecz jasna jest zmienna i każdy dopasuje jej profil do własnych potrzeb.

Jest to mysz bezprzewodowa, ale wykorzystuje nadajnik 2,4 GHz. Mamy więc kompromis między wysokimi opóźnieniami Bluetooth i pełną swobodą, oraz praktycznym brakiem opóźnień na kablu. Znaczenie ma także aż 6 programowalnych przycisków, które przydadzą się nie tylko w grach. Sam, kiedy zaczynałem swoją karierę redaktorską, pracowałem na PC, przypisałem do dodatkowych przycisków myszy skróty klawiszowe. Sama mysz wygląda przy okazji… ładnie. Jest to elegancki projekt z delikatnym podświetleniem RGB w miejscu logo i rolki myszy.