Sprzęt

Nie potrzebujesz miotły, bo Euro pozamiatało. Było 150 zł, a jest 60 zł

Porządna, uniwersalna myszka to coś, co się przydaje i przy pracy na komputerze i podczas grania.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:30
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nie potrzebujesz miotły, bo Euro pozamiatało. Było 150 zł, a jest 60 zł

I chociaż teoretycznie jako gracz konsolowy, który siedzi na macbooku, którego smyra gładzikiem mam o tym porównywalne pojęcie, jak świnia o gwiazdach, to kiedyś byłem pełnokrwistym PC-towcem i nie jedna myszka przeszła przez moje dłonie. Stąd też wiem, że tania z marketu za kilka dych to niekoniecznie dobry pomysł. Chyba że w promocji.

Dalsza część tekstu pod wideo
Trust GXT 980 REDEX Było 149,99 a jest 59,99 zł

Trust GXT 980 REDEX

Nie potrzebujesz miotły, bo Euro pozamiatało. Było 150 zł, a jest 60 zł

Jest to mysz bezprzewodowa o lekkim gamingowym zacięciu, która standardowo kosztuje 149,99 zł. Jednak w dzisiejszej promocji może ona być Wasza za jedyne 59,99 zł. I trzeba przyznać, że to naprawdę ciekawa opcja. Zacznijmy od sensora: ten może działać w rozdzielczości do 10 000 dpi. Ta rzecz jasna jest zmienna i każdy dopasuje jej profil do własnych potrzeb.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Mysz TRUST Ozaa+ Czarny
Mysz TRUST Ozaa+ Czarny
-20.01 zł
159.01 zł - najniższa cena
Kup teraz 139 zł
Mysz TRUST Verto Vertical
Mysz TRUST Verto Vertical
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Mysz TRUST Bayo+ Czarny
Mysz TRUST Bayo+ Czarny
-100 zł
269 zł - najniższa cena
Kup teraz 169 zł
Advertisement

Urząd Ochrony Danych Osobowych bierze się za Pocztę Polską. Jest źle

Jest to mysz bezprzewodowa, ale wykorzystuje nadajnik 2,4 GHz. Mamy więc kompromis między wysokimi opóźnieniami Bluetooth i pełną swobodą, oraz praktycznym brakiem opóźnień na kablu. Znaczenie ma także aż 6 programowalnych przycisków, które przydadzą się nie tylko w grach. Sam, kiedy zaczynałem swoją karierę redaktorską, pracowałem na PC, przypisałem do dodatkowych przycisków myszy skróty klawiszowe. Sama mysz wygląda przy okazji… ładnie. Jest to elegancki projekt z delikatnym podświetleniem RGB w miejscu logo i rolki myszy. 

Trust GXT 980 REDEX Było 149,99 a jest 59,99 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
gaming Trust Trust GXT 980 REDEX
Zródła zdjęć: Trust, Lech Okoń / Telepolis