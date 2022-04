Niceboy Vega X Pro – nowa kamera sportowa w Polsce

Niceboy wprowadza na polski rynek swoją flagową kamerę sportową Vega X Pro. Urządzenie nagrywa wideo w jakości 4K, ma szklany obiektyw, stereofoniczny mikrofon oraz stabilizator obrazu nowej generacji. Całość jest wodoodporna do głębokości 12 metrów.

Niceboy wkracza na polski rynek z kamerami sportowymi z serii Vega X. Jest to międzynarodowa marka elektroniki użytkowej z siedzibą w Czechach, obecna na rynku europejskim od 2016 roku. Obecnie jej produkty dostępne są w siedmiu krajach Europy. Jak podaje producent, urządzenia Niceboy projektowane są z myślą o łączeniu najnowszych trendów technologicznych, nowoczesnego designu oraz prostoty użytkowania. Oferta produktowa marki zawiera kamery sportowe i samochodowe, słuchawki, głośniki przenośne, opaski fitness, a także akcesoria gamingowe, które systematycznie będą pojawiać się na polskim rynku. Oficjalnym dystrybutorem sprzętu Niceboy w Polsce jest firma 4cv.

Wysoka jakość nagrań i wodoodporność

Kamera sportowa Niceboy Vega X Pro pozwala na nagrywanie filmów w wysokiej jakości, którą ma gwarantować rozdzielczość 4K oraz szybkość 60 klatek na sekundę. W rozdzielczości FullHD materiały nagrywane są z szybkością 120 klatek na sekundę. Na wysoką jakość nagrań kamery składa się również stabilizator obrazu nowej generacji (X-STEADY), który eliminuje niepożądane wstrząsy wywołane ruchem kamery.

Kamera jest wodoodporna do głębokości 12 metrów, co pozwala na użytkowanie jej podczas uprawiania sportów wodnych, a także w niesprzyjających warunkach, takich na przykład jak deszcz. Dzięki specjalnemu etui możliwe jest podniesienie wodoodporności urządzenia do głębokości 30 metrów.

Szklany obiektyw oraz mikrofon stereofoniczny

Niceboy Vega X Pro został wyposażony w pełni szklany obiektyw 7G z powłoką antyrefleksyjną, eliminującą odblaski światła słonecznego. Komfort użytkowania kamery ma gwarantować 2-calowy tylny ekran dotykowy, natomiast przedni 1,4-calowy ekran do selfie ułatwia bieżącą kontrolę rejestrowanego materiału. Kamera ma też opcję tworzenia filmów poklatkowych w rozdzielczości 4K oraz tryb slow motion, umożliwiający ośmiokrotne spowolnienie nagrania.

Kamera została wyposażona również we wbudowany mikrofon stereofoniczny, który zapewnia wysoką jakość rejestrowanego dźwięku przy zachowaniu cech kamery sportowej. Urządzenie można obsługiwać za pośrednictwem łączności Wi-Fi z poziomu telefonu komórkowego lub dostępnego w sprzedaży pilota zdalnego sterowania (wodoszczelność do 2 metrów). Niceboy Vega X Pro ma chip iCatch V39 i sensor obrazu CMOS Sony.

Urządzenie jest zasilane akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 1350 mAh, który umożliwia do 115 minut nagrywania. Urządzenie pozwala także na wykonywanie zdjęć o maksymalnej rozdzielczości 20 Mpix i jest kompatybilne z kartami pamięci microSD (do 128 GB).

Dostępność i cena

Niceboy Vega X Pro w kolorze czarnym jest dostępny w sieci Media Markt w cenie 549 zł. W sprzedaży w Polsce dostępne są także trzy inne modele kamer sportowych marki:

Vega X za 419 zł ,

, Vega X Play za 233 zł ,

, Vega X Lite za 149 zł.

Zobacz: Z tym radiatorem Twojemu SSD wysokie temperatury nie będą straszne

Zobacz: Szukasz Raspberry Pi? Nie mamy dobrych wieści

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: materiały prasowe