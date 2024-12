Inteligentne ogrzewanie to klucz do oszczędności w sezonie zimowym

Sezon grzewczy to dla wielu gospodarstw domowych czas wzmożonych wydatków. Eksperci Netatmo podpowiadają, jak wykorzystać inteligentne technologie, aby obniżyć rachunki za ogrzewanie i zadbać o komfort cieplny w domu.

Smart urządzenia dla inteligentnego domu

Inteligentne termostaty i głowice termostatyczne to coraz popularniejsze urządzenia, które pozwalają na precyzyjne sterowanie ogrzewaniem i dostosowanie temperatury do indywidualnych potrzeb domowników.

Niektóre kraje w Europie wprowadzają regulacje, które mają na celu popularyzację tego typu rozwiązań. Należy do nich Polska, która wdraża przepisy wynikające z Dyrektywy o Efektywności Energetycznej UE. Nakłada ona na kraje członkowskie obowiązek wprowadzania środków mających na celu oszczędzanie energii. Chociaż nie przekłada się to bezpośrednio na obowiązek instalacji termostatów, to w praktyce ich stosowanie staje się coraz bardziej powszechne z uwagi na potrzebę spełniania norm dotyczących efektywności energetycznej. Z kolei we Francji od 2027 roku każdy dom i mieszkanie z automatycznym systemem grzewczym będzie musiało posiadać termostat, zgodnie z nowymi regulacjami Planu Oszczędności Energetyczne.

Korzyści z inteligentnego ogrzewania

Stosowanie inteligentnych rozwiązań do sterowania ogrzewaniem przynosi realne korzyści. Są to między innymi:

Oszczędność energii. Automatyczne dostosowanie temperatury do nawyków i stylu życia domowników pozwala na ograniczenie zużycia energii nawet o kilkadziesiąt procent.

Wygoda. Sterowanie ogrzewaniem za pomocą smartfona lub tabletu zapewnia komfort i elastyczność. Można zdalnie zmieniać temperaturę, wyłączać ogrzewanie, a nawet programować harmonogramy.

Integracja z systemami smart home. Inteligentne termostaty Netatmo są kompatybilne z Apple HomeKit, Google Home i Amazon Alexa, co umożliwia scentralizowane zarządzanie wszystkimi urządzeniami w domu.

Prosty montaż. Instalacja inteligentnego termostatu jest szybka i łatwa, nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej.

Nowe funkcje i możliwości

Netatmo stale rozwija swoje produkty, dodając nowe funkcje i ulepszenia. W aplikacji dla użytkowników inteligentnych termostatów i głowic dostępny jest raport ogrzewania, który zawiera między innymi prognozę zużycia energii, porównanie z innymi profilami konsumentów i czynniki wpływające na zużycie energii.

Współpraca Netatmo i Enode

Netatmo nawiązało współpracę z Enode, specjalistami w dziedzinie integracji API. Dzięki temu użytkownicy urządzeń Netatmo mogą łączyć swoje inteligentne termostaty z szeroką gamą zewnętrznych aplikacji, na przykład od dostawców energii. To otwiera nowe możliwości w zakresie monitorowania, kontrolowania i optymalizacji systemów grzewczych.

Współpraca z Enode zapewni naszym klientom kontrolę nad zużyciem energii w domu. Zamiast ograniczać się do pojedynczej aplikacji, nasi użytkownicy mają teraz całkowitą swobodę w sterowaniu swoimi systemami grzewczymi. Pozwala to na optymalizację kosztów energii i wspiera ich wkład w transformację energetyczną.

– powiedział Alexandre Menu, CEO Netatmo

Inteligentne termostaty i głowice termostatyczne to inwestycja, która powinna się szybko zwrócić. Dzięki nim można zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, zadbać o komfort cieplny w domu, a także przyczynić się do ochrony środowiska.

