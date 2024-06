Netatmo ochroni Twój dom. Inteligentny zamek i klucze wkrótce w Polsce

Francuska firma Netatmo rozszerzyła swoje portfolio sprzętu smart home o inteligentny zamek oraz inteligentne klucze. Mają one zapewnić bezpieczniejszy, ale również bardziej elastyczny dostęp do mieszkania. Nowy produkt oferuje antywłamaniową konstrukcję oraz w pełni szyfrowaną komunikację Bluetooth, a także NFC.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Firma Netatmo wprowadziła do swojego portfolio sprzętu smart home Inteligentny Zamek. Spełnia on wymagania gwarantujące najwyższy poziom mechanicznego i elektronicznego bezpieczeństwa, zgodnie z normą EN15684. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, by chronić użytkowników przed fizycznymi próbami włamania, takimi jak otwarcie zamka wytrychem, przewiercenie, wyrwanie, przecięcie czy wybicie. Cylinder zaprojektowany w całości przez firmę Netatmo wykonano ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości i wzmocniono podkładką zapobiegającą przewierceniu oraz trzema kołkami zabezpieczającymi, zapewniającymi zwiększony poziom ochrony.

Inteligentny Zamek ma też chronić przed próbami włamania za pomocą komputera, dlatego nie jest on podłączony do Internetu. Drzwi można otworzyć tylko z bliskiej odległości za pomocą smartfonu. Umożliwia to w pełni szyfrowana komunikacja Bluetooth oraz Inteligentne Klucze NFC. Urządzenie wyposażono również w system Secure Element – tylko jeden, niepowtarzalny i chroniony komponent zintegrowany z każdym zamkiem może zatwierdzić wszystkie czynności otwierania, zamykania i dodawania nowego klucza.

Za bezpieczeństwo inteligentnego zamka ręczą dwie firmy. Francuski Synacktiv to pionier w dziedzinie bezpieczeństwa ofensywnego, który dołączył do zespołów Netatmo na wczesnych etapach opracowywania inteligentnego zamka, aby przetestować jego architekturę techniczną, przeanalizować każdą linię kodu i poszukać potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Zarówno zamek, jak i inteligentne klucze wykorzystują nowoczesne techniki i algorytmy kryptograficzne, aby chronić produkt przed włamaniem. Zapewniają one poziom bezpieczeństwa podobny do kart bankowych lub paszportów biometrycznych. W Niemczech produkt został certyfikowany przez AV-Test, niezależny niemiecki instytut badawczy zajmujący się bezpieczeństwem IT:

Netatmo Smart Lock i jego klucze okazały się wzorowe w naszych testach i we wszystkich istotnych obszarach testowych – jego solidna konstrukcja w połączeniu z bardzo dobrą implementacją ochrony danych nie pozostawia miejsca na krytykę. Dlatego z przyjemnością przyznaliśmy certyfikat Approved IoT Product.

Smart Door Lock jest kompatybilny z drzwiami wyposażonymi we wkładkę euro o grubości do 10 cm. Instalacja nie powinna zająć więcej niż kilka minut, wymagając wymiany jednej śruby. Narzędzie do sprawdzania kompatybilności jest dostępne na stronie internetowej Netatmo.

Inteligentne Klucze

Inteligentny Zamek Netatmo można zamknąć i otworzyć przy pomocy Inteligentnego Klucza, przypominającego w działaniu tradycyjne rozwiązania tego typu. Dzięki temu domownicy nie zmieniają swoich przyzwyczajeń, a dostęp do domu mają również te osoby, które nie korzystają ze smartfonu.

Inteligentne Klucze opierają się na certyfikowanej technologii NFC i są chronione złożonymi metodami kryptograficznymi. Ma to sprawić, że będą niemożliwe do podrobienia, a w przypadku utraty lub kradzieży można je dezaktywować za pomocą aplikacji Home + Security.

W zestawie znajdują się trzy klucze, jednak w tej samej aplikacji do swojego Inteligentnego Zamka można dodać dowolną ich liczbę, zależnie od potrzeb. Dodatkowe klucze można zamówić w sklepie internetowym Netatmo.

Jeden Inteligentny Klucz można zintegrować z kilkoma Inteligentnymi Zamkami naraz. Jeżeli w domu znajduje się więcej niż jedno wejście, użytkownik może w ten sposób ograniczyć liczbę kluczy. Instalacja urządzenia trwa zaledwie kilka minut: wystarczy wymienić zwykłą śrubę i gotowe.

Możliwe jest także zablokowanie lub odblokowanie drzwi wyposażonych w Inteligentny Zamek Netatmo, używając smartfonu i aplikacji Home + Security. W chwili wyjazdu na urlop użytkownik nie musi już chować kluczy ani oddawać ich sąsiadowi, aby nakarmił kota czy podlał kwiaty: może wysłać zaproszenie z aplikacji Home + Security, udzielając tymczasowego dostępu, który można odwołać w dowolnym momencie. Goście uzyskają dostęp do mieszkania za pomocą własnego smartfonu, pobierając aplikację przeznaczoną do uzyskiwania uproszczonego dostępu: Home + Guest. Nie ma wtedy konieczności tworzenie konta ani hasła.

Rok działania i zasilanie awaryjne

Producent zapewnia, że bateria Inteligentnego Zamka zapewnia ponad rok działania. Użytkownik otrzyma powiadomienie na smartfonie, gdy będzie zbliżał się czas wymiany baterii. W razie całkowitego rozładowania zamka, możliwe jest podłączenie zasilania awaryjnego przez microUSB. Pozwala to na tymczasowe aktywowanie zamka, dając czas na wymianę baterii i zapewnienie sobie spokoju na kolejny rok.

Inteligentny Zamek Netatmo jest kompatybilny z Apple Home, umożliwiając tworzenie inteligentnych interakcji z innymi kompatybilnymi produktami. Użytkownik może na przykład zaprogramować automatyczne włączanie się światła w wejściu w chwili odblokowywania drzwi wejściowych.

Dostępność i cena

Inteligentny Zamek oraz Inteligentne Klucze będą dostępne w sklepach od 21 czerwca 2021 roku. Poszczególne elementy będzie można nabyć w cenie:

Inteligentny Zamek i Klucze (3): 1629,99 zł ,

, 3 Inteligentne Klucze: 449,99 zł ,

, 1 Inteligentny Klucz: 179,99 zł ,

, Zestaw Przedłużający 45mm: 139,99 zł ,

, Zestaw Przedłużający 50mm: 139,99 zł.

Źródło zdjęć: Netatmo

Źródło tekstu: Netatmo