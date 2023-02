Navitel R900, czyli realne 4K w samochodzie

Navitel wprowadził do sprzedaży nowy wideorejestrator samochodowy, model R900 4K. Kamera została wyposażona w sensor Sony 415 Starvis, szeroki kąt widzenia oraz kondensator odporny na warunki atmosferyczne.

Navitel R900 4K nagrywa filmy w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160) z szybkością 30 klatek na sekundę, zapisując je na karcie pamięci microSD o pojemności do 256 GB. Używana jest przy tym technologia kompresji obrazu HEVC H.265, dzięki czemu pliki zajmują mniej miejsca, zachowując wysoką jakość. Za stabilną pracę urządzenia odpowiada procesor MSTAR 8629Q. Z kolei czujnik optyczny Sony 415 Starvis oraz 7-warstwowa szklana soczewka z filtrem IR (podczerwieni) mają umożliwiać rejestrację szczegółowych materiałów nawet w warunkach słabego oświetlenia. Szeroki kąt widzenia obiektywu (140°) obejmuje w kadrze to, co dzieje się przed samochodem oraz na sąsiednich pasach ruchu i chodniku. Wszystkie nagrania można oglądać z poziomu kamery na 2,35-calowym ekranie, wykonanym w technologii IPS.

Navitel R900 4K został wyposażony również w funkcję Auto-Start, a także G-Sensor, który odpowiada za zapisywanie i zabezpieczanie filmów ze zdarzeń awaryjnych, na przykład z kolizji. Urządzenie zasilane jest przez port USB typu C.

Zastosowany w kamerze superkondensator podtrzymuje jej zasilanie i jest odporny na warunki zewnętrzne (upał, mróz). Charakteryzuje się długą żywotnością i dużą pojemnością przy kompaktowych wymiarach.

Kamera Navitel R900 4K montowana jest do przedniej szyby auta za pomocą uchwytu na przyssawkę z obrotowym mechanizmem blokującym. Ma to zapewnić bezpieczne mocowanie urządzenia. Dołączony do zestawu czytnik kart pamięci umożliwia szybką transmisję danych z kamery na komputer.

Navitel R900 4K to pierwsza kamerka w portfolio firmy, która nagrywa wideo w ultra wysokiej rozdzielczości 4K. Dzięki świetnym parametrom technicznym kierowca może uzyskać bardzo dobry jakościowo obraz i bez problemu odczytać tablice rejestracyjne innych pojazdów. Urządzenie wyróżnia się również kompaktowymi wymiarami, intuicyjną obsługą oraz wykonaniem. Jako producent zauważamy coraz większe zainteresowanie kamerami samochodowymi, które rejestrują obraz w wyższych rozdzielczościach niż Full HD. Stawiamy na jakość naszych produktów, dlatego zdecydowaliśmy się na kamerę z realnym 4K, a nie interpolowanym, jak robi to wiele innych marek, oszukując tym samym klientów. Naszą propozycją jest model R900 4K, któremu wróżymy ogromny sukces na rynku wideorejestratorów ze względu na nieprzekłamane parametry oraz stosunek jakości do ceny.

– powiedział Tobiasz Jankowski, CEO Navitel Europe

Dostępność i cena

W zestawie oprócz wideorejestratora znajdują się: uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa 12/24 V, kabel USB typu C, czytnik kart pamięci, ściereczka z mikrofibry, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i licencja nawigacyjna na smartfon/tablet z mapą 47 państw.

Navitel R900 4K dostępny jest w sklepie RTV Euro AGD i serwisie Allegro. Sugerowana cena wynosi 499 zł.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Navitel

Źródło tekstu: Navitel