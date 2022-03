Navitel R66 2K – kamera samochodowa sterowana aplikacją mobilną

Navitel R66 2K to nowa kamera samochodowa, która nagrywa filmy w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli z szybkością 30 klatek na sekundę. Są one zapisywane na karcie pamięci o maksymalnej pojemności 128 GB. Ja zapewnia producent, sensor optyczny GC4653 umożliwia rejestrowanie wysokiej jakości wideo nawet w nocy. Kąt widzenia obiektywu wynosi 123°, z opcją obrotu w pionie o 360°. Za stabilną pracę urządzenia odpowiada procesor MSTAR SSC337.

Kamera montowana jest za pomocą uchwytu na taśmę 3M do przedniej szyby auta. Z kolei sterowanie wideorejestratorem odbywa się z poziomu aplikacji Navitel DVR Center. Po połączeniu kamery z urządzeniem mobilnym za pomocą modułu Wi-Fi można oglądać filmy w czasie rzeczywistym, zmieniać ustawienia oraz zapisywać wideo w pamięci smartfonu lub tabletu.

Kamera samochodowa Navitel R66 2K została wyposażona w czujnik przeciążeń (G-Sensor), który jest aktywowany w przypadku zderzenia lub nagłego manewru. Urządzenie zapisuje materiał nagrany podczas wypadku i zabezpiecza go przed nadpisaniem na karcie pamięci. Kamera włącza się po uruchomieniu zapłonu (Auto-Start).

R66 2K debiutuje w ofercie Navitel jako propozycja kamery bez tradycyjnie już wbudowanego wyświetlacza w tego typu urządzeniach. Jest to rozwiązanie, które umożliwia zachowanie pełnej funkcjonalności przy niewielkich wymiarach samej obudowy. Wystarczy smartfon, aby połączyć się z kamerą i cieszyć się możliwościami, jakie oferuje. Uważam, że urządzenie przypadnie do gustu z pewnością tym, którzy nie boją się innowacyjności, ale także zaciekawi osoby, które preferują klasyczne kamerki. Model R66 2K, wcześniej RS2 DUO są przykładem na to, jak ewoluuje i idzie do przodu oferta produktowa Navitel. Stawiamy na nowe technologie, ciągły rozwój i podnoszenie poprzeczki, również samym sobie.