Największa wada metalu odchodzi w niepamięć. Nowy stop to prawdziwy święty grall

Załóżmy przez chwilę, że nie wszyscy są inżynierami materiałoznawstwa , więc postaram się opisać dane zagadnienia językiem potocznym i w sposób uproszczony. Jednym z parametrów jest temperatura pracy danego stopu. Jedne świetnie znoszą niskie temperatury, inne wysokie, jeszcze inne najlepiej pracują w temperaturze pokojowej . Jest to istotne, ponieważ parametry mechaniczne metali zmieniają się wraz z temperaturą. I tak metal może być zbyt miękki w wysokiej temperaturze , przez co się stale odkształcać, lub zbyt kruchy w niskiej i łatwo pękać . Oczywiście to tylko duże uproszczenie , ale daje względne spojrzenie na to, jak dużym problemem dla danych stopów są skrajne temperatury .

Super stop

Jednak koreańscy naukowcy -- rzecz jasna ci z południa -- dokonali istnego przełomu w tej dziedzinie. Stworzyli oni stop metalu, który zachowuje wszystkie swoje parametry mechaniczne w zakresie temperatur od -196 °C do 600 °C. Tym samym sprawdzi się on idealnie w urządzeniach, które muszą pracować w skrajnych temperaturach. Mowa tu więc o samolotach, pojazdach kosmicznych, specjalistycznych maszynach do pracy w ciężkich warunkach, hutach metali, czy motoryzacji. To pozwoli nie tylko na zwiększenie żywotności poszczególnych elementów, ale także na poprawę ich wydajności. Otwartą kwestią pozostaje jednak to, czy nowy stop będzie w ogóle opłacalny w produkcji, co jest kluczowe do jego rozpowszechnienia. Inaczej skończy na półce ze świetnymi, ale zbyt drogimi wynalazkami.