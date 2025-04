Najważniejsza gra Nintendo w dedykowanej jej konsoli może być Twoja w świetnej promocji

Jednak nie chodzi tu o samo oddawanie honoru dla tak istotnego tytułu, czy budowanie jakiejś kapliczki Nintendo, a o to, że… Super Mario Bros to wciąż świetna gra dająca masę przyjemności. Tym samym konsola Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros to nie tylko coś, co będzie się ładnie prezentowało na półce, ale także chętnie wrzucimy ją do kieszeni, żeby pograć w autobusie, czy kolejce do lekarza.