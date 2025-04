Najlepszy tablet do gier? To ponownie Lenovo

Lenovo Legion Y700 (2025) rozpieści graczy

Nowy Lenovo Legion Y700 (2025) wyposażony jest w najnowszy, flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite , który zapewnia wydajność na poziomie topowych smartfonów i tabletów gamingowych. Wspierany jest przez 12 GB lub 16 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5X oraz 256 GB lub 512 GB pamięci UFS 4.0, z możliwością rozszerzenia przez kartę microSD nawet do 1 TB.

Tablet otrzymał 8,8-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, który oferuje odświeżanie na poziomie aż 165 Hz, jasność do 500 nitów oraz wsparcie dla Dolby Vision i 100% pokrycia palety DCI-P3. To oznacza nie tylko płynność animacji w grach, ale także świetne odwzorowanie kolorów i wysoki kontrast, co docenią również miłośnicy filmów i seriali. Choć nie marudzilibyśmy, gdyby tym razem producent zdecydował się na OLED.