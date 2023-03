Zrobią gamingową myszkę na zamówienie. Idealną pod Twoją dłoń

Formify to startup, który zamierza podbić rynek akcesoriów dla graczy. Chce to zrobić, oferują sprzęty stworzone na miarę.

Pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego, jak najlepsza myszka dla gracza. O ile bez problemu można wskazać modele, które pod wieloma względami sprawują się najlepiej, o tyle nie żadna nie będzie idealna dla każdego. To dlatego, że mamy różne dłonie i na inne sposoby trzymamy samego gryzonia. Dlatego też dobór odpowiedniego modelu czasami bywa problematyczny

Myszka stworzona na miarę

Odpowiedzią na te rozterki ma być nowy startup o nazwie Formify. To firma, która tworzy myszki dla graczy idealnie dostosowanie do ich dłoni oraz uchwytu. Wystarczy wysłać do nich zdjęcie trzymanego gryzonia, a oni na tej podstawie są w stanie stworzyć model, który dokładnie ma odpowiadać naszym potrzebom. Z jednej strony to bardzo proste, a z drugiej może być pewnego rodzaju rewolucją.

Ale ergonomia to nie wszystko. Firma stawia też na dobre podzespoły, w tym topowy sensor Pixart PMW3395 z maksymalną prędkością ponad 16,5 m/s, czułością do 26 tys. DPI oraz LOD poniżej 2 mm (możliwe jest zwiększenie go do 2 albo 3 mm). Poza tym firma korzysta z przełączników Kailh 8.0, których deklarowana żywotność to aż 80 mln aktywacji.

Na razie Formify rusza z kampanią na Kickstarterze. Ta ruszy 21 marca. Cena takiej myszki na zamówienie jeszcze nie jest znana, ale użytkownicy, którzy zdecydują się na crowdfunding i zapiszą do newslettera, mają mieć 20 proc. zniżki, chociaż to pewnie będzie jeszcze uzależnione od wysokości wsparcia.

Źródło zdjęć: Formify

Źródło tekstu: KitGuru